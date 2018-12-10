ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Oylamaya katılan Prof. Dr. Ayrancı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Ayrancı, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin Direnişinin Sembolü Genç", yaşam kategorisinde Semih Yüksel'in "Yeşil Yol" ve spor kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı Savaş Oyunu" fotoğraflarına oy verdi.

Ayrancı, haber, spor ve yaşam kategorilerindeki fotoğraflar arasında seçim yaptığını söyledi.

Çekilen fotoğrafların olağanüstü olduğunu ifade eden Ayrancı, "Anadolu Ajansı son yıllarda çok büyük ivme yakalayarak büyük başarılara imza attı. Hem haber akışı hem de görsel olarak iyi bir durumda." dedi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğuna vurgu yapan Ayrancı, milletin ve memleketin gönül teline dokunan fotoğraflara oy verdiğini dile getirdi.