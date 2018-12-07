ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen " Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Oylamaya katılan Aktaş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Aktaş, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın Büyük Dönüş Yürüyüşü, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in Ali Dede ve Kedisi, spor kategorisinde de Salih Zeki Fazlıoğlu'nun Sahadaki Kedi fotoğraflarına oy verdi.

Vali Aktaş, fotoğraflar içerisinde seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların usta sanatçıların eserlerini aratmadığını belirten Aktaş, "Anadolu Ajansı ülkemizin ihtiyacı olan tarafsızlığı ve güvenilirliğiyle sağlam, ayakta duran bir kuruluşumuzdur. Çalışmalarında başarıların devamını diliyorum." diye konuştu.