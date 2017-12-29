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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.Başkan Duruay, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"...

29 Aralık 2017 Cuma 16:47
AA'nın
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ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Başkan Duruay, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için seçilen AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

İlk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Duruay, AA foto muhabiri Kayhan Özer'e ait Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın Novi Pazar kentindeki Boşnak Milli Konseyi'ni ziyaretinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir kız çocuğuyla çekilen "Erdoğan sevgisi" isimli fotoğrafa oy verdi.

Duruay, "yaşam" kategorisinde oyunu, Halil Fidan'ın çektiği "Şanlıurfa'da hayvancılık" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

"Spor" kategorisinde ise oyunu, Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğraf için kullandı.

AA'yı, her yıl gerçekleştirdiği "Yılın Fotoğrafları Oylaması" için tebrik eden Duruay, "Birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandım, bütün muhabir arkadaşları yakaladıkları güzel karelerden ötürü tebrik ederim." dedi.

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