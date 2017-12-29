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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Meral, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor"...

29 Aralık 2017 Cuma 15:32
AA'nın
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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Meral, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'in bayram namazı", "yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Koyunların yolculuğu" fotoğrafına oy veren Meral, "spor" kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" fotoğrafına oy kullandı.

Meral, Anadolu Ajansının çok güzel bir organizasyona imza attığını belirterek, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Duygularımızı yansıtan, bizleri derinden etkileyen fotoğraflara oyumuzu kullandık. İnşallah sonuçlar hayırlı olur. Tüm AA çalışanlarına başarılar diliyorum." dedi.

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"Yılın Fotoğrafları" OylamasıKaramanKaraman Valisi Fahri Meral
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