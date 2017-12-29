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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Çankırı'da oylamaya katılan engelli öğrenciler, aralarında "Engelli kardeşlerin yaşamı" adlı fotoğrafın da bulunduğu 3 fotoğraf için oy kullandı

29 Aralık 2017 Cuma 13:49
AA'nın
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da engelli öğrenciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çankırı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından engellilere verilen kursa katılan öğrenciler, AA foto muhabirleri tarafından çekilen haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Öğrenciler, oy birliğiyle "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'in bayram namazı", "yaşam" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Engelli kardeşlerin yaşamı", "spor" kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" adlı fotoğraflara oy verdi.

Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Asiye Ceylan, engelli öğrencilerle yaptıkları oylamada kendileri için en anlamlı fotoğrafları oylamaya çalıştıklarını söyledi.

Yarışmaya kendilerince katkıda bulunduklarını dile getiren Ceylan, "Anadolu Ajansının bizim de fikrimizi almaları çok gurur verici bir şey. Bizler de çok mutlu olduk." dedi.

Engelli öğrencilerden Hasan Basri Tüzel de AA'nın engelli bireylere verdiği değerden dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.


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Anadolu AjansıçankırıÇankırı BelediyesiEngelli Eğitim MerkeziYılın Fotoğrafları
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