ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylama hakkında bilgi alan Ayrancı, haber kategorisinde AA foto muhabiri Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'in bayram namazı", yaşam kategorisinde Zekeriya Karadavut'un "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" ve spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un, "Türkiye'nin sevinci" adlı fotoğraflara oy verdi.

Ayrancı, her kategoride çok güzel fotoğrafların bulunduğunu söyledi.

Fotoğrafın insan ve sanat bağlamında özel bir ilişkisi bulunduğunu belirten Ayrancı, "Her zaman söylerim, fotoğrafın arka planı olmalıdır. Fotoğraf bir hikaye anlatmalı, sadece bir şeyi göstermemeli. Oyladığımız fotoğraflarda da hikayesini düşünerek karar verdim. Anadolu Ajansı bizim için çok önemli bir kurum. Ben sürekli takip ediyorum. Türkiye ve dünya gündemini genellikle Anadolu Ajansından takip ediyorum ve çok başarılı buluyorum. Başarılarının devamını dilerim." diye konuştu.