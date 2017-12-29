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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- TÜBA Başkanı Prof. Dr. Acar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Acar, tercihini "Mehmetçik'in bayram namazı", "Gazze'de elektrik kesintileri" ve "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğraflardan yana yaptı

29 Aralık 2017 Cuma 10:56
AA'nın
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ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Acar, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

İlk olarak "haber" kategorisini inceleyen Acar, Özkan Bilgin'in, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2 bin 900 rakımlı tepede çektiği "Mehmetçik'in bayram namazı" fotoğrafına oy verdi. Söz konusu karenin çok etkileyici olduğunu dile getiren Acar, "Bu fotoğraf, Türk askerini 'mehmetçik' yapan iman ve ruhun göstergesidir." dedi.

Acar, "yaşam" kategorisinde oyunu, Ali Jaddallah'ın, Gazze şeridine bağlı Han Yunus kentinde yaşayan Filistinlilerin, sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mum yakarak evlerini aydınlattığı anları yansıtan "Gazze'de elektrik kesintileri" isimli fotoğrafından yana kullandı. Karenin dünyadaki eşitsizliği hatırlattığını belirten Acar, "Bu, 21. yüzyılda süren insanlık dramının pek görünmeyen bir yönüne dair bir fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.

"Spor" kategorisinde ise Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu maçın ardından yaşanan mutluluğu anlatan, Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" adlı fotoğrafını seçen Acar, "Bu kare, inanç, azim ve milli ruhun engel tanımayacağının güzel bir göstergesidir. Başarı hiçbir şartta engel tanımaz." diye konuştu.


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Ahmet Cevat AcarTÜBAYılın Fotoğrafları
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