Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28 Aralık 2017 Perşembe 15:39
AA'nın
banner230

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldız, AA muhabirlerinin oylamaya sunulan fotoğraflarını tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mescid-i Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik dedektörlerden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden ve yatsı namazını sokakta kılan bir Filistinlinin görüntülendiği Mostafa Alkharouf'un "Sokakta yatsı namazı" fotoğrafına oy veren Yıldız, yaşam kategorisinde Zekeriya Karadavut'un "Kostak profesyonel yürüteç ile yuvasına döndü", spor kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğrafları tercih etti.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken foto muhabirlerini tebrik eden Yıldız, "AA'nın çalışmalarını gururla izliyoruz. Yönetici olarak beğenerek takip ettiğimiz ve birlikte çalıştığımız bir kurum. Fotoğrafların da hepsi birbirinden değerli. İnsan seçmekte çok zorlanıyor." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
"Yılın Fotoğrafları" OylamasıAnadolu Ajansı (AA)Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim