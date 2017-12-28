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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Karaman Belediye Başkanı Çalışkan, 3 fotoğrafa oy verdi

28 Aralık 2017 Perşembe 15:36
AA'nın
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KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çalışkan, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'in bayram namazı", "yaşam" kategorisinde ise Zekeriya Karadavut'un " Kostak, profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" fotoğrafına oy veren Çalışkan, "spor" kategorisinde de Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" fotoğrafına oy kullandı.

Çalışkan, bir haber fabrikası olan Anadolu Ajansı'nın artık sadece Türkiye'de değil, dünyanın her köşesinde muhabirlerinin bulunduğunu belirterek, "AA bizim çalışmalarımızda en büyük destekçimiz. Sesimizi, çalışmalarımızı onlar sayesinde duyuruyoruz. AA'nın başarılı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Her fotoğraf bir sanat eseri. Hepsinin bir mesajı, bir hikayesi var. Tüm AA çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarını devamını diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin sesini dünyaya duyuracaklarına inancım tam." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
(AA) Yılın Fotoğrafları OylamasıKaraman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan
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