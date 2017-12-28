KONYA (AA) - Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Yaman, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

"Haber kategorisi"ndeki fotoğrafları inceleyen Yaman, bu kategoride, AA foto muhabiri Özkan Bilgin’in çektiği, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2 bin 900 metre yükseklikte bayram namazı kılan askerleri gösteren "Mehmetçiğin bayram namazı" adlı fotoğrafa oy verdi.

Yaman, "Yaşam kategorisi"nde, AA foto muhabiri Ali İhsan Öztürk’ün Van’da çektiği "Parçalı ay tutulması" fotoğrafını tercih etti.

"Spor kategorisi"ni inceleyen Yaman, AA foto muhabiri Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğraf için oy kullandı.

Fotoğrafta, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final mücadelesinde İngiltere'ye mağlup ederek şampiyon olan Türkiye Ampute Milli Takımı'nın, maçın son düdüğü ile yaşadığı sevinç anlatılıyor.

Yaman, Türkiye Ampute Milli Takımı'nın bu başarıyla ülkenin her kesimini gururlandırdığını belirterek, "Bu fotoğrafı görüp beğenmeyecek hiçbir vatandaşımız yoktur herhalde. Çok güzel bir fotoğraf olmuş. Fotoğrafı çeken arkadaşımızı kutluyorum." dedi.



"Yılın Fotoğrafları Oylaması" için AA'yı tebrik eden Yaman, "Fotoğraf konusunda bir uzmanlığımız olmadığı için, seçimlerimde fotoğrafın içeriği daha ön plana çıktı. Oylamada, hem içeriği çok güçlü hem de fotoğraf tekniği açısından çok güzel fotoğraflar var. Seçmek gerçekten zor oldu. Ancak bir seçim yapmam gerektiği için kendime en sıcak, en yakın gelen fotoğrafları tercih ettim." diye konuştu.