ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karacan, AA Eskişehir bürosunu ziyaretinde AA foto muhabirlerinin çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi ve bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde, Kayhan Özer'in "Erdoğan sevgisi", "Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Fırat Kalkanı Harekatı" için oy veren Karacan, "Spor" kategorisinde ise tercihini Hırvatistan'da podyuma çıkan Milli halterci Bünyamin Sezer'in sevinç anını yansıtan, Mario Strmotic'a ait fotoğraftan yana kullandı.

Karacan, tarafsız, hızlı, güvenilir habercilikte başarısını kanıtlayan ve bunun haklı gururunu yaşayan AA'nın yılın fotoğrafları yarışmasının geleneksel hale geldiğini belirterek, birbirinden güzel fotoğrafları çeken foto muhabirlerini tebrik etti.

Seçmekte zorlandığı fotoğraflardan beğendiği 3'üne oy verdiğini aktaran Karacan, AA çalışanlarına başarılar diledi.