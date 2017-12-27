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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, 4 fotoğraf için oy kullandı

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:47
AA'nın
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YOZGAT (AA) - AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Yozgat bürosunu ziyaret eden Başer, AA'nın "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde oylamaya sunduğu fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında bilgi alan Başer, Haber kategorisinde Wisam Hashlamoun'un "Direnişin sembolü 14 yaşındaki çocuk" ve Kayhan Özer'in "Erdoğan Sevgisi", Yaşam kategorisinde Zekeriya Karadavut'un "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü", Spor kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'yı yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik eden Başer, kurumun yaptığı haberlerle yurt içi ve yurt dışında önemli başarılara imza attığını söyledi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin ayrı bir hikayesi ve önemi olduğunu vurgulayan Başer, "Bu güzel anları yakalayan muhabirleri ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.

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AA Yılın FotoğralarıMilletvekili Yusuf BaşerYozgat
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