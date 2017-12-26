NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik mekanları ziyaret eden yabancı turistler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak oy kullandı.

Paşabağı mevkisinde peribacaları arasında gezinti yapan Meksikalı turistlerden Juan Beredir ve arkadaşı Karen De La Parra, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Beredir ve La Parra, fotoğrafları inceledikten sonra, haber kategorisinde, AA foto muhabiri Onur Çoban'a ait "Myanmar'dan teknelerle kaçış", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın çektiği "Şanlıurfa'da hayvancılık", spor kategorisinde ise Onur Çoban'ın "Etnospor kültür festivali" başlıklı fotoğraflarına oy kullandı.

La Parra, ilk kez geldiği Türkiye'de üç gündür devam eden gezi turu kapsamında Kapadokya'da bulunduğunu belirtti.

Oylamadaki fotoğrafların hepsini beğendiğini aktaran La parra, en çok "Myanmar'dan teknelerle kaçış" adlı fotoğraftan etkilendiğini dile getirerek, "Fotoğrafları arkadaşımla inceledik ancak içinde göçmenlerin olduğunu tahmin ettiğim tekne ve durgun sularda çaresizlik içindeki kadının durumundan etkilendim. Anı yansıtan güzel bir fotoğraf olduğu için ona oy verdim." dedi.

İrlandalı turist Kenneth Barbar ise fotoğrafları inceledikten sonra haber kategorisinde Qusey Nour'un çektiği "Suriye'de rejimin saldırıları", yaşam kategorisinde Emin Sansar'a ait "Bab'da yaşam", spor dalında da Sercan Küçükşahin'in "Atlı okçuluk gösterisi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Barbar, yaptığı açıklamada, oylamaya katılmasının kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

Fotoğrafların çekim açıları ve ışıklarının çok profesyonel olduğunu, yaşam kategorisinde oy verdiği "Bab'da yaşam" konulu fotoğrafın savaşın acı yüzünü yansıttığını düşündüğünü belirten Barbar, "Yaşam kategorisindeki bu fotoğraf dünyadaki zor zamanlara dikkati çekiyor. Arkada yıkık bir kent ile ön planda renkleri çok uyumlu bir araç vardı. Fotoğraf beni çok etkiledi." diye konuştu.