Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Ankaralılar, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar için oy kullandı

26 Aralık 2017 Salı 14:49
AA'nın
banner230

ANKARA (AA) - Başkentte yaşayan vatandaşlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ankaralılar, oylamaya sunulan AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Lastikçi Nazım Ünal, Wisam Hashlamoun'un "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" fotoğrafını seçti.

Simitçi Nizamettin Kızıl, Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'in bayram namazı" başlıklı fotoğrafına oy verirken, pompacı Akif Dağdemir, Murat Yolcu'nun "Komandoların eğitimi" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

Oylamaya, Ankara Hali'nden kasap Emin İlhanbey, manavlar Mehmet Süslü ve Mahmut Kurt, balıkçı Fatih Keser de beğendikleri kareleri seçerek katıldı.

Aydınlıkevler Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi video kurgu öğretmeni Yıldırım Bayhan, "Yaşam" kategorisinde tercihini "Türk Yıldızları İzmir"de fotoğrafından yana kullandı.

Bağkur emeklisi Mustafa Bolat, kitapçı Müslüm Çiçek, diğer esnaf Serhat Kılıç, Tayfun Özel, Burhan Tuncay, Muammer Yıldız da beğendikleri fotoğrafları oyladı.

Nijer'den Ankara'ya eğitim görmeye gelen Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü yüksek lisans öğrencisi Abdulkadir Ahmadou da oylamaya katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi de makamında fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra tercih yapan Sipahi, "Fotoğraflar gerçekten güzel." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Anadolu AjansıYılın Fotoğrafları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim