KONYA (AA) - Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmek maksadıyla Türkiye'ye gelen Uzakdoğulu turistler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Uzakdoğulu turistler, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Çinli turist Jocelyn Zeng, "haber kategorisi"ndeki fotoğrafları inceledikten sonra, bu kategoride, Myanmar'da kendilerine uygulanan şiddetten kaçarak, yerel balıkçılara para verip Bangladeş'in Shah Porir Dwip yarımadasına geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanların anlatıldığı, AA foto muhabiri Onur Çoban'ın çektiği "Myanmar'dan teknelerle kaçış" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Zeng, "yaşam kategorisi"nde AA foto muhabiri Zekeriya Karadavut tarafından çekilen "Kostak, profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafta, araç çarpması sonucu arka ayakları tutmayan sokak köpeği "Kostak"ın, kendisine pazar arabasının tekerleklerini kullanarak yürüteç yapan vatandaşla kurduğu özel bağ anlatılıyor.

Zeng'in "spor kategorisi"nde tercihi ise Mustafa Çiftçi'nin çektiği, Antalya'da düzenlenen "Gloria Ironman 70.3" yarışlarına ilişkin "Ironman yarışları" başlıklı fotoğraf oldu.

- Çinli turist "Erdoğan sevgisi" başlıklı fotoğrafı oyladı



Çinli Wendy Liang da fotoğraflara ilişkin bilgi aldıktan sonra, "haber kategorisi"nde, "Erdoğan sevgisi" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir çocukla sarılma anı görülüyor.

"Yaşam kategorisi"nde "Kostak, profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" fotoğrafı oylayan Liang, yaralı sokak köpeğine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Spor kategorisi"ndeki fotoğrafları inceleyen Liang, bu kategoride, babasıyla Beşiktaş-Osmanlıspor karşılaşmasını izleyen bebeğin anlatıldığı "Minik Beşiktaşlı" fotoğrafına oy kullandı.

Japon Dan Chan ise "haber kategorisi"nde, Mescid-i Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik dedektörlerden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden ve Aslanlı Kapısı önünde toplanan Filistinlilerin sokakta kıldığı yatsı namazının anlatıldığı "Sokakta yatsı namazı" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

"Yaşam kategorisi"nde sokak köpeği "Kostak"ın fotoğrafını seçen Chan, "spor kategorisi"nde de "Galatasaray Odeabank - Maccabi Fox" başlıklı fotoğrafa oy verdi.



