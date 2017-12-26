KONYA (AA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında üç fotoğrafa oy verdi.

Prof. Dr. Şeker, AA'nın 2017'ye damga vurmuş, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde oylamaya sunduğu 68 fotoğrafı inceledi.

Haber kategorisinde Wisam Hashlamoun'un "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" konulu fotoğrafını seçen Şeker, Yaşam kategorisinde Cem Öksüz'ün "Türk Yıldızları İzmir'de", Spor kategorisinde de Abdullah Coşkun'un Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu maçın ardından çektiği "Türkiye'nin sevinci" konulu fotoğrafları için oy kullandı.

Oylamada yer alan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Şeker, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Anadolu Ajansının yaptığı bu geleneksel yarışmayı gerçekten takdir ediyorum. Oylamayı yaparken değerlendirmede gerçekten zorlandık. Birbirinden güzel fotoğrafları çekenlerin Türkiye'de ve dünyada AA'ya verdikleri katkı da önemlidir. Bu, AA'nın kalitesini ortaya koyuyor. Ortaya konulan eserler de tarihe not düşecek şekilde kayıtlara geçmiş oluyor. Yarışmada derece yapmak ve özellikle kategorilerde fotoğrafın bulunması bile başlı başına bir ödüldür. Bu yarışmaya katılan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum."