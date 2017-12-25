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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:19
AA'nın
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ANKARA (AA) - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Taşdelen, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde, Yunus Keleş'in "Kayyara'da yanan petrol kuyuları" başlıklı fotoğrafından yana oy kullanan Taşdelen, "Bu fotoğrafı seçtim çünkü en olağan dışı, en felaket durumlarında dahi yine de insanın kendi doğal ihtiyaçlarına dair bir zaman dilimi oluyor demek ki." değerlendirmesinde bulundu.

"Yaşam" kategorisinde, Ali İhsan Öztürk'ün "Koyunların yolculuğu" başlıklı fotoğrafını seçen Taşdelen, "Hem fotoğraf tekniği açısından çok güzel bir fotoğraf bence hem de bu enstantaneyi yakalamak, orada olmak, zorluğu paylaşmak da ayrıca önemli." ifadesini kullandı.

"Spor" kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğrafından yana oyunu kullanan Taşdeler, fotoğrafa ilişkin "Hem milli gururumuz oldular hem de hayatta her türlü engele rağmen ne kadar başarılı olunacağını da kanıtladılar. Hayatta her türlü zorluğun aşılacağını bize öğrettiler." dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, oylamada yer alan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve kareleri seçmekte zorlandığını dile getirerek, "Çünkü hayatta tek yalan söylemeyen şey fotoğraf aslında, fotoğrafın yalanı yok. Fotoğraf gerçekliği yansıttığı için fotoğrafçılar da o gerçekliğin aracısı. Onun için fotoğraf hep doğru söyler." diye konuştu.


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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" OylamasıÇankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen
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