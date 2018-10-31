AA'nın 'Trump ve Küresel Düzen' kitabı raflarda yerini alıyor

ANKARA (AA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 45. Başkanı Donald Trump'ın bölgesel ve küresel politikalarının müttefikleri ve tüm dünyayla ilişkilerinde meydana getirdiği belirsizliği ele alan "Trump ve Küresel Düzen" adlı kitap okuyucularla buluşmaya hazırlanıyor.

AA yayınlarından çıkan ve seçkin kitapçı ile internet satış mağazalarında yer alan "Trump ve Küresel Düzen" kitabında, Donald Trump'ın dış politikası ve Türkiye-ABD ilişkileri analiz ediliyor.

Trump'ın politikalarını masaya yatıran alanında uzman gazeteci, akademisyen ve analistlerin kaleme aldıkları 22 analizden oluşan kitapta, "ABD demokrasisinin geleceği", "Trump döneminde ABD-Avrupa savunma ilişkileri, "ABD'nin Orta Doğu politikalarında 'meşruiyet' sorunu", "Trump döneminde ABD dış politikasını anlamak" gibi birçok konu ele alınıyor.

Son yıllarda siyasi, ekonomik, askeri alanlardaki konu ve sorunların küresel bağlamda ele alındığı stratejik metinlerin yayımlanmasına önem veren AA, kitapla Trump'ın bölgesel ve küresel politikalarının müttefikleri ve tüm dünyayla ilişkilerinde meydana getirdiği belirsizliği gözler önüne seriyor.

Muhabir, Gökyüzünden Türkiye, Yükselen Afrika, Türkiye’nin Güvenlik Stratejisi gibi eserleri okuyucuyla buluşturan AA Yayınları, yeni eserlerle yayın kapsamını genişletmeye devam edecek.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu