AA'nın 'Gökyüzünden Türkiye' kitabı satışa sunuldu

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin Türkiye'nin farklı noktalarında drone ile çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" kitabı, seçkin kitapçılar ve başta D&R olmak üzere online satış siteleri üzerinden kitapseverlerle buluştu.

Türkiye'de medya sektöründe birçok konuya öncülük eden Anadolu Ajansı, yeni teknolojinin fotoğraf alanında sağladığı imkanlar ve tekniklerle ülkenin dört bir yanından çekilen fotoğrafları bir albümde topladı.

Türkiye'nin eşsiz görsel arşivi

AA'nın, deneyimli foto muhabirlerinin perspektiflerinden sunulan Türkiye'nin eşsiz görsel arşivi, Karadeniz yaylalarından Anadolu'nun kültürel mirasına, kadim şehirlerden insan hikayelerine kadar birçok ögeyi barındırıyor.

Kitapla okurlar, Karadeniz'in yaylaları, Nemrut Dağı, Pamukkale travertenleri, Narman Peribacaları, Longoz Ormanları gibi doğa harikaları, Ani Ören Yeri, Aspendos, Assos ve Milet gibi antik mekanlar ile Halfeti, Balıklıgöl ve Sümela Manastırı gibi dini mekanları farklı açılardan görme imkanına kavuşuyor. Kitapta Kapadokya'da balon turu ve Seyhan Nehri'nde gondol gezintilerine ilişkin gökyüzünden çekilen görüntüler de beğeniye sunuluyor.

Kitapta ayrıca Ayasofya, Sultanahmet Camisi, İshak Paşa Sarayı, Bursa Ulu Cami, Bozdoğan Kemeri, Kilitbahir Kalesi, Sultanhanı Kervansarayı, Demir Kilise, Çifte Minareli Medrese, Diyarbakır Surları gibi önemli yapılar ile cami, kervansaray, saray, köprü, medrese gibi Selçuklu ve Osmanlı eserleri yer alıyor.

Bir başucu eseri niteliğinde

57. Alay Şehitliği ve Anıtkabir'deki anmalar, 15 Temmuz mitingleri, Sarıkamış Yürüyüşü, Cumhuriyet Bayramı gibi Türkiye'nin tarihinde önemli yer tutan etkinlikler ile sema gösterisi, Hıdırellez kutlamaları, festivaller, düğünler, iftarlar ve insan hikayelerine ilişkin fotoğrafların bir arada görülebileceği kitapta dört mevsimin Anadolu'nun bereketli topraklarında zuhur ettirdiği rengin bin bir tonu, isotun, üzümün, pamuğun, zeytinin hasadı yeni bir bakış açısıyla sunuluyor.

Kitap, Türkiye insanına, doğasına, tarihine, dört mevsimine, emek dolu bereketli topraklarına, kentlerine ve mimarisine ait görselleri bir araya toplarken koleksiyonerler, modern gezginler ile tüm fotoğraf meraklıları için de bir başucu eseri niteliği taşıyor.

Muhabir: Dilara Küçükerdoğan