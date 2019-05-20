AA'nın Gazze'deki kamerası hem şahit hem kurban

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nin her köşesinde 7 yıldır İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini belgeleyip bölgedeki yaşamın ayrıntılarını aktaran Anadolu Ajansının (AA) kamerası, İsrail'in saldırılarının sadece şahidi değil zaman zaman kurbanı da oluyor.

İsrail ordusu, 4 Mayıs'ta Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında AA'nın ofisinin bulunduğu binayı da vurdu. Ajans böylece bir kez daha bölgedeki olayları takip edip dünyaya aktaran bir basın kuruluşu olmaktan çıkarak bizatihi haber konusu oldu.

Saldırıda bina tamamen yıkılırken bölgede İsrail'in işlediği suçların yanı sıra Filistinlilerin yaşadığı acıları ve umutları da belgeleyen AA foto muhabirlerinin ekipmanlarının çoğu kullanılamaz hale geldi.

Ancak İsrail'in saldırısı AA'nın bölgeden haber akışını durdurmadı ve Ajans, ofisi yıkılmasına ve kısıtlı imkanlarına rağmen bölgede yaşanan gelişmeleri anbean aktarmaya devam etti.

İsrail daha önce de AA'nın Gazze'deki çalışanlarını hedef aldı

Bu, AA'nın Filistin'de maruz kaldığı ilk saldırı değildi. İsrail savaş uçakları 29 Temmuz 2014 ve 3 Ağustos 2014'te de Gazze'deki AA ofisini vurmuş, binada hasar oluşmuştu.

İsrail topçu birliğinin 21 Temmuz 2014'te Gazze'deki Şuheda el-Aksa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ise AA kameramanı Enes Ebu Muaylık ağır yaralandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirildi. 2014'te ayrıca AA'ya ait bir araç da saldırılarda zarar gördü.

Kameraman Metin Yüksel Kaya ve foto muhabiri Onur Çoban, 1 Ağustos 2014'te ateşkesin ardından Filistinlilerin eve dönüşlerini görüntülemeye çalışırken saldırıya uğradı. İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Kaya elinden hafif yaralandı.

Kaya, 9 Ekim 2015'te de Şucaiyye Mahallesi'ndeki çatışmaları takip ederken İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında sol elinden vurularak yaralandı. Saldırıda Kaya'nın kamerası da kırıldı.

Gazze'deki AA ofisinde şoför olarak görev yapan Fadi el-Katati de 25 Aralık 2015'te sınır hattındaki gösterileri takip ederken dizine isabet eden bir mermi parçasıyla yaralandı.

AA foto muhabirlerinin çoğu Gazze sınırında 30 Mart 2018'den bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında İsrail'in saldırılarında yaralandı. Bunlardan biri de Ali Cadallah. İlk olarak 25 Mayıs 2018'de göğsüne göz yaşartıcı gaz kapsülü isabet eden Cadallah, bir ay sonra bu kez mermi parçasıyla elinden yaralandı. Cadallah ayrıca 22 Mart 2019'daki gösteriler sırasında da yaralandı.

Mustafa Hassune ise 14 Aralık 2018'de İsrail askerlerinin attığı gaz bombasının isabet etmesi sonucu yaralandı.

AA Batı Şeria'da da benzer ihlallere maruz kalıyor

Batı Şeria'daki AA çalışanları da yıllardır İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından alıkonulma, çekimlerinin engellenmesi, gözaltına alınma ve yaralanma gibi birçok ihlale maruz kalıyor.

AA kameramanı Hişam Ebu Şakra, 5 Şubat 2016'da Beytullahim'de İsrail askerlerinin kurşunuyla ayağından yaralandı.

Ayrıca bu yıl 12 Mayıs'ta Kuzey Ağvar'daki Hırbet Hıms el-Fuga'da yaşayan 15 ailenin bölgeden tahliye işlemlerini görüntülemek isteyen Ebu Şakra, İsrail askerleri tarafından birkaç saatliğine gözaltına alındı. El konulan aracı ise 3 gün sonra iade edildi.

Ebu Şakra, defalarca İsrail askerleri tarafından darbedildi ve alıkonuldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah'ta çatışmaları takip eden AA foto muhabiri İsam Rimavi ise 10 Ekim 2015'te İsrail askerleri tarafından plastik mermiyle sol ayağından vurularak yaralandı.

Rimavi, 3 Mart 2018'de de İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahalesinde, olayları görüntülemeye çalışırken askerlerin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün eline isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yine 4 Eylül 2018'de Ramallah'ta İsrail askerlerinin Filistinlilere müdahalesini takip eden Rimavi, askerler tarafından açılan ateş sonucu plastik mermiyle yaralandı.

AA serbest foto muhabiri Nidal Iştiyye ise 21 Aralık 2018'de Nablus kentinde bağlı Kafr Kaddum köyündeki gösterileri takip ederken plastik mermiyle yaralandı.

AA foto muhabiri 119 gündür gözaltında

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'u "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde gözaltına aldı.

Kharouf, 119 gündür hukuki mücadelesine devam ederken İsrail oturma izni olmadığı gerekçesiyle AA foto muhabirini büyüdüğü ve tüm ailesinin yaşadığı yer olan Doğu Kudüs'ten çıkararak zorla Ürdün'e göndermek istiyor.

Gazeteciler aleyhindeki ihlaller

İnsan hakları örgütleri, İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik görevlerini yapmaktan çekinir hale getirmek ve korkutmak amacıyla keyfi bir politika izlediğini belirtiyor.

Filistin basın organlarına yönelik ihlallerin belgelenmesi alanında çalışmalar yürüten Filistin Medya Özgürlükleri ve Kalkınma Merkezinin (MADA) raporuna göre İsrail 2000 yılından bu yana 41 gazeteciyi öldürdü.

MADA, İsrail ordusunun, Gazze'nin doğu sınırına yakın bölgelerde 30 Mart 2018’den bu yana düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetleri kapsamında gösterilerde görevli basın mensuplarına yönelik saldırılarının gayet açık olduğunu ifade etti.

Raporda, söz konusu saldırılar sırasında Yasir Murteca ile Ahmed Ebu Hüseyin'in hayatını kaybettiği, onlarca gazetecinin yaralandığı kaydedildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre söz konusu gösterilerde, görevleri sırasında 46 gazeteci tahrip uçlu (çift patlar mermi) ve gerçek mermiyle yaralandı, 139 basın mensubu da İsrail askerleri tarafından saldırıya uğradı.

Muhabir: Yasir El-Benna



