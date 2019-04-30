AA'dan Vali Akın'a ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürü Tevfik Işık, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Vali Akın'ı makamında ziyaret eden Işık, sorumluluk alanları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Işık, olayların kamuoyuna doğru aktarılması noktasında AA'nın büyük bir görevi yerine getirdiğini vurguladı.

Vali Akın da Ankara'daki görevleri sırasında yakından tanıdığı Anadolu Ajansı'nın her zaman sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini dile getirdi.

Bölge Müdürü Işık, daha sonra Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'nu da makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Ziyaretlere, AA Kırşehir muhabiri Abdullah Yıldız da eşlik etti.