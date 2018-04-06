AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Kızıldağ'dan AA'da 'Mazeret Yok' konferansı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, eğitimci ve yönetim danışmanı Dr. Şaban Kızıldağ, AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla AA Konferans Salonu'nda "Mazeret Yok" adlı konferans verdi.

Konferansa kişilere "ayna" tutacağını belirterek başlayan Kızıldağ, Türk milletinin kendine has özelliklerini yaşamdan örnekler vererek anlattı.

"Çılgın Türkler" olarak adlandırılan Türklerin bu çılgınlıklarını, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında gösterdiğini hatırlatan Kızıldağ, 15 dakikada internetten "tank nasıl durdurulur"un öğrenildiğini, levye ile helikoptere karşı gelenler olduğunu vurguladı.

İnsanın karakterinin 0-3 yaş arasında yüzde 40, 0-7 yaş arasında yüzde 70'inin, 12 yaşına kadar ise tamamının şekillendiği anlatan Kızıldağ, "Kıvamında bir insan olmak için önce hukukuyla anayasasıyla ekonomisiyle adaletiyle özgürlükleriyle iyi bir devlet lazım. İyi bir aile, iyi bir eğitim iyi bir çevre lazım. Eğer bu dört parçadan bir tanesi eksikse kıvam tutmuyor." diye konuştu.

Çocukların 0-12 yaş arasında eğitimi anneden aldığına dikkati çeken Kızıldağ, çocukların büyürken yanlış ninni ve masallarla büyütüldüğünü söyledi. Salondakilere, "Alis Harikalar Diyarında, Robinson Crusoe, Küçük Prens, Momo" kitaplarını tekrar okumasını tavsiye eden Kızıldağ, bu kitapların yetişkinlik döneminde okunduğunda daha farklı taraflarının görülebileceğini ifade etti.

Kızıldağ, Türkiye'de 5 neslin, birlikte yaşadığına işaret ederek, birinci neslin 1944 öncesi, ikinci neslin 1945-1964 arası, üçüncü neslin 1965-1980 arası, dördüncü neslin 1981-1999 arası ve beşinci neslin de 2000'de doğanlar olduğunu söyledi.

Her insanın içinde iki benlik olduğunu belirten Kızıldağ, "Biri sizinle beraber doğar, sizinle ölür o içinizdeki çocuktur. 3 yaşında da 93 yaşında da aynıdır. Bir de öteki benlik vardır. Anne, baba ve çevrenin istediği benlik. Biz içimizdeki beni çok erken yaşlarda öldürüyoruz. Ondan dolayı kendi aramızda iletişim, öz güven, inovasyon problemi var." dedi.

Kadınların toplumdaki önemine değinen ve kadına değer verilmesi gerektiğine işaret eden Kızıldağ, şöyle devam etti:

"16 yaşına gelince içindeki çocuğu öldüren bir toplumun sağlıklı bir ruh hali yoktur. Sağlıklı bir ruh hali olmadığı için sağlıklı sokaklar, sağlıklı evlilikler, sağlıklı ilişkiler yok. Bana göre sağlıklı bir ruh halinin 6 önemli kriteri var. İnsan önce kendisini sevecek. Önce aynadaki adama 'merhaba' diyecek. İki, sağlıklı bir ruh hali için insan başkalarını sevecek. Başkalarını severken de rengine, kılık kıyafetine bakmayacak. Üç, sağlıklı bir ruh hali için insan çalışmayı sevecek, yaptığı işi sevecek. Dört, insan ait olmayı sevecek. Beşincisi sağlıklı bir ruh hali için insanın sağlam bir inancı olacak ve altıncısı insanların sağlam hayalleri olacak ve o hayallere bağlı planları olacak."

"Ölüm hariç hiçbir şey için mazeret yok"

Milletin üç büyük belası olduğunu ve bunu "3B belası" olarak tanımladığını dile getiren Kızıldağ, bunların "banane", "ben bilmem" ve "bahane" olduğunu vurguladı.

Kızıldağ, bireysel ve kurumsal mazeretlerden dolayı insan ömrünün yarısının heba olduğuna işaret ederek, "Üretmek için, değişmek için, gelişmek için, kendim için, ölüm hariç hiç bir şey için mazeret yok." sözünü önce kendisi söylediğini ve bugüne kadar 2 milyon izleyicisine bu cümleyi tekrarlattığını dile getirdi.

"Her şeye rağmen mazeret yok" sözlerini tekrarlayan Kızıldağ, "Yeni dünyada ne yaparsak Anadolu Ajansı dünya liginde bir ajans olur? Ne yaparsak Türkiye hakikaten birçok şeyi değiştirir? Onun için de bir formülüm var. Formülümüz 5K1N formülü. 5N1K kuralı zaten var ama bugün yeni dönemde bugün formülü değiştiriyoruz. 'N' bir, 'K' beş tane." dedi.

Kızıldağ, formüldeki N'nin "nasıl" demek olduğunu ifade ederek, K'lerin ise "kesintisiz çalışma", "koşullara ayak uydurma", "kurumsal kalite", "kurumsal kimlik" ve "kişisel kalite" olduğunu vurguladı.

Konferansı interaktif bir şekilde sürdüren Kızıldağ, katılımcılara yanındaki kişiye sarılmalarını ve ellerini tutmalarını isteyerek, sık sık "Her şeye rağmen mazeret yok." sözlerini tekrarlattı.

Konferans sonunda, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Kızıldağ'a hediye takdim etti.

Konferansa Kazancı'nın yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri Ali Türker Pirtini ve Bahadır Saraçgil, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, AA yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş