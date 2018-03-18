AA ve TİKA iş birliğinde

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde yabancı gazeteciler için düzenlenen "Ekonomi-Finans Muhabirliği Eğitimi" yarın başlayacak.

AA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu çerçevesinde, AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenen eğitim programına, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan, Moğolistan ve Tacikistan'dan 25 kursiyer katılacak.

Program kapsamında Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uzmanlarının yanı sıra AA Enerji, Finans, Ekonomi, Fotoğraf, Görüntü Haberleri editörleri ile Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Doç. Dr. Hatice Karahan gibi alanında deneyimli eğitmenler ders verecek.

Katılımcılara, küresel ekonomi ve finans gündemi, veri bankacılığı, uluslararası teknolojik gelişmelerin finansal piyasalara etkisi, haber kaynakları ve haber yazım teknikleri, fotoğraf, grafik ve görüntünün habere katkısı gibi alanlarda bilgi aktarılacak.

Son yıllarda uluslararası ajanslar ve bölgesel medya kuruluşlarıyla iş birliğini artıran AA'nın eğitim programı 30 Mart'a kadar devam edecek.

Programı başarıyla tamamlayan katılımcıların sertifika alacağı eğitim kapsamında toplam 78 saatlik pratik ve teorik dersler verilecek.

Programın eğitim dili Rusça olacak ve Türkçe anlatılacak derslerde Rusça'ya simültane çeviri desteği sağlanacak.​

