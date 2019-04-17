AA Trablus'u hedef alan saldırının geride bıraktığı hasarı görüntüledi

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus''ta dün gece yerleşim yerlerini hedef alan roket saldırısı, ardında çoğunluğu sivil binalardan oluşan bir yıkım bıraktı.

Anadolu Ajansı (AA) kamerası, saldırıda zarar gören binalar ve araçlardaki hasarı görüntüledi.

Başkent Trablus'un bazı noktalarına dün gece çok sayıda roket saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 6 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Libya'daki "Ahrar" televizyonunun haberine göre, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sözcüsü Muhanned Yunus, General Halife Hafter güçlerini Trablus'u bombalamakla suçlamış, Hafter güçleri de benzer suçlamayı UMH'ye yöneltmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da 12 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 174'e, yaralı sayısının 756'ya yükseldiğini açıklamıştı.

BM Temsilcisinden tepki

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliğinin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame Selame, "Sivil yerleşim bölgelerinde rastgele patlayıcı silahların kullanılması savaş suçu teşkil eder." ifadesini kullandı.

Bu tür eylemlerin sorumluluğunun sadece faillere değil, aynı zamanda kendilerine emir verenlere de ait olacağını kaydeden Selame, uluslararası ve insani kanunlara saygı gösterilmesi, sivillerin ve sivil tesislerin korunması için mümkün olan tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Muhabir: Suhib Mohammad Nemed Abed,Zeynep Hilal Karyağdı