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AA Spor Masası'nın konuğu Göksel Gümüşdağ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ, yarın AA Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:16
AA Spor Masası'nın konuğu Göksel Gümüşdağ
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olacak.

AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yanıtlayacak Gümüşdağ, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.

AA abonelerinin canlı olarak alacakları yayın, saat 11.00'de başlayacak.

Muhabir: Erkan Tiryaki

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