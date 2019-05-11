AA muhabirinin görev başındayken uçuruma yuvarlanması

ÇANKIRI (AA) - Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Demir, Bayburt ile Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın bir an önce bulunmasını diledi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, meslektaşlarının başına üzüntü duydukları bir hadise geldiğini belirtti.

Zor şartlar altında çalışan meslektaşlarının başına gelen hadiseden büyük üzüntü duyduklarını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Görevi başında istenmeyen bir kaza sonucu uçuruma yuvarlanan meslektaşımız, inşallah sağ salim bulunup ailesine ve sevenlerine kavuşur. Konuyla alakalı sosyal medyada yoluyla nefret ve hakaret içerikli söylemleri de kınıyorum. En kısa zamanda güzel haberler almayı ümit ediyoruz."

Demir, Anadolu Ajansı ailesine de geçmiş olsun dileklerini iletti.



