AA muhabiri Çalkaya evlendi

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Haberleri Editörlüğünde muhabir olarak görev yapan Mustafa Çalkaya, hayatını Refia Güzel ile birleştirdi. Kahramanmaraş'taki Arsan Center Laledan Düğün Salonu'nda yapılan törende, çiftin...