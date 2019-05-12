AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

BAYBURT (AA) - Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu.

Akşam verilen aranın ardından sabahın ilk ışıklarıyla arama kurtarma çalışmasına başlayan ekipler, Karaçam beldesi yakınlarındaki dere kenarında bir ayakkabı buldu.

Ekipler, Abdulkadir Nişancı'ya ait olabileceği düşünülen ayakkabının fotoğrafını çekerek yakınlarına gönderdi.

Aile fertlerinin fotoğrafı Nişancı'nın eşine göstermesinin ardından ayakkabının Nişancı'ya ait olduğu tespit edildi.

JAK, AFAD, UMKE, JÖAK ve AKUT ekiplerinin arama, tarama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmaları sürüyorAA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları devam ediyor.Nişancı'nın kaybolduğu bölgede dün hava kararana kadar arama yapan 210 kişilik Bayburt, Trabzon, Rize ve Erzurum'dan AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Jandarma, Karayolları, Özel İdare, Trabzon AKUT ve diğer ekipler, çalışmalarını Trabzon ve Bayburt tarafında belirlenen noktalarda yürütüyor.Deredeki arama çalışmalarına, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı su altı arama ve kurtarma timinin yanı sıra Rize Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekibi de katılıyor.Su altı arama ve kurtarma ekipleri, Derebaşı tüneli önünde HES regülatörünün olduğu ve Nişancı'nın ayakkabısının bulunduğu vadide, yoğun ve kuvvetli suya rağmen çalışma gerçekleştiriyor.