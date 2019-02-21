AA internet sitesi yeni yüzüyle yayında

- Anadolu Ajansının resmi internet sitesi "aa.com.tr" yenilenen ara yüzüyle kullanıcılarıyla buluştu - Görselliğin daha güçlü kullanıldığı tasarımda, sade ve okur dostu yeni yapı, ziyaretçilere bir bakışta içeriklere ulaşma imkanı tanıyor