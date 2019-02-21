banner271

AA internet sitesi yeni yüzüyle yayında

- Anadolu Ajansının resmi internet sitesi "aa.com.tr" yenilenen ara yüzüyle kullanıcılarıyla buluştu - Görselliğin daha güçlü kullanıldığı tasarımda, sade ve okur dostu yeni yapı, ziyaretçilere bir bakışta içeriklere ulaşma imkanı tanıyor

AA internet sitesi yeni yüzüyle yayında
banner230

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansının (AA) resmi internet sitesi "aa.com.tr" yenilenen ara yüzüyle kullanıcılarıyla buluştu.

Sade ve okur dostu yeni yapı, ziyaretçilere bir bakışta içeriklere ulaşma imkanı tanıyor.

Görselliğin daha güçlü kullanıldığı tasarımda, AA muhabirlerinin hazırladığı haberler, fotoğraflar, infografikler ve videolar etkin şekilde sunuluyor.

Yeni yüzüyle yayına başlayan sayfa, her türlü akıllı cihazla uyum içinde çalışabilen dinamik yapısıyla, 13 dilde Türkiye ve dünya gündemini takipçilerine ulaştırıyor.

YORUM EKLE
Gönder