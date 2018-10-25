AA ile Şinhua iş birliği anlaşması imzaladı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı Şinhua arasında iş birliği anlaşması imzalandı.
Anlaşmayı, AA adına Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile Şinhua adına Başkan Yardımcısı Yan Wenbin imzaladı.
AA Editör Masası'ndaki imza törenine AA Uluslararası Operasyonlar Direktörü Ural Yeşil ile Çinli üst düzey yetkililer katıldı.
Törende, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayan Mutanoğlu ve Wenbin, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Törenin ardından AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu tarafından, Şinhua Başkan Yardımcısı Yan'a çini vazo, Istanbul Photo Awards 2017 ve 15 Temmuz Darbe Girişimi kitapları hediye edildi.
İmzalanan iş birliği anlaşmasıyla AA ve Şinhua arasında Türkçe-Çince-İngilizce haber değişimi sağlanacak.
İmza töreninin ardından Yan ve beraberindeki 9 kişilik Çin heyeti, AA’nın servislerini ziyaret etti.