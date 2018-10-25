AA ile Şinhua iş birliği anlaşması imzaladı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı Şinhua arasında iş birliği anlaşması imzalandı.Anlaşmayı, AA adına Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile Şinhua adına...