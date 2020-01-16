AA Genel Müdürü Kazancı: Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı

Mısır'da önceki gün Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan Türk vatandaşı Hilmi Balcı serbest bırakıldı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, "Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı. Diğerlerinin de kefaletle salıverilmesini bekliyoruz." dedi.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisi, 14 Ocak Salı günü, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatarak internet bağlantısını kesmişti.

Dün sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Uluslararası tepkiler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin "Gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de adının açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Mısır'ın AA ofisine düzenlediği baskına ilişkin, "Söz konusu haberlerin farkındayız. Eğer doğruysa, Mısır yönetimine, gözaltındaki (AA çalışanı) gazetecileri serbest bırakma ve Mısır'da özgür ve açık medyaya izin verme çağrısında bulunuyoruz." demişti.

Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği'nden (ABNA-SE) yapılan açıklamada da "Böylesine pervasız bir hareket, doğrudan basın özgürlüğü ve genelde de gazeteci toplumuna zarar vermekte." ifadeleriyle tepki gösterilmişti. ABNA-SE, Mısırlı yetkililere "basının bildik ve köklü kuralları ile yasalarına göre hareket etmeleri" çağrısı yapmıştı.

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) ise açıklamasında, Mısır güçlerince AA'nın Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle kınamıştı.

Üyesi olan Anadolu Ajansı ve gazetecilerinin yanında yer aldığını vurgulayan EANA, "EANA Yönetim Kurulu olarak, demokrasinin temel değerlerine büyük önem veriyor ve özgür gazeteciliği, demokratik toplumların temel taşı olarak görüyoruz. Bu sebeple bu değerlere karşı hareket etmek son derece kınanabilir bir eylem biçimidir." açıklamasını yapmıştı.

Mısır, yoğun tepkiler üzerine konuyu çarpıtmaya çalıştı

Mısır İçişleri Bakanlığı ise emniyetin AA Kahire ofisine hiçbir gerekçe göstermeden düzenlediği baskının üzerinden 24 saat geçtikten sonra ve uluslararası yoğun tepkiler üzerine dün akşam yaptığı skandal bir açıklamayla konuyu çarpıtma girişiminde bulundu.

Anadolu Ajansı adının hiç zikredilmediği ve somut bir suçlamanın yer almadığı açıklamada, ofise yapılan baskının Mısır Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığından alınan iznin ardından gerçekleştirildiği aktarıldı.