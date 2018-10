A101 Sanal Mağazası Açıldı

https://online.a101.com.tr/ adresinde hizmet vermeye başlayan A101 eticaret sitesi, artık ürünleri kaçıranlar için yeni fırsatlar sunuyor. Oldukça Beğenilen siteyi ziyaret edenler neden daha önce açılmadr diye soruyorlar, herkes çok mutlu

Kuruluşundan bu yana kaliteli ürünleri en hesaplı fiyatlarla müşterilerine ulaştırmayı amaç edinen A101, bu iddiasına sahip çıkma amacıyla her gün yeni mağazalar açarak Türkiye’nin her bir köşesinde bulunan milyonlarca müşterisine hak ettikleri kalite ve hizmeti sunmaya devam ediyor.



Türkiye’de yaşayan tüm müşterilerine kolaylıkla ulaşmak isteyen A101, düzenli olarak yeni mağazalar açarak kaliteyi ucuzlukla buluşturuyor. Şu an bile Türkiye’nin 81 ilinde, yüzlerce ilçesinde ve mahallesinde binlerce mağazasıyla günde yaklaşık 2,5 milyon kez müşterilerine hizmet sunuyor.



Temel hedefi hesaplı ve güvenilir alışverişi müşterileriyle tanıştırmak olan A101 gıda, temizlik, mobilya ve elektronik gibi birçok farklı ürünü bir araya getirdi. Anneler günü, babalar günü, kurban bayramı, ramazan bayramı, okul alışverişi, yılbaşı gibi özel günlerde de ihtiyacınıza özgü ürünlerle sizlerle buluşuyor.



Her kesimden insana hitap etmeyi amaç edinen A101, sadece gıda ya da temizlik ürünlerinden ziyade aklınıza gelebilecek her tür ürünü de sizlere en hesaplı fiyatlarla ulaştırarak bütçenizi aşmadan evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılamasına destek olacak. ‘’Haftanın Yıldızları’’, ‘’Çok Al Az Öde’’ ve ‘’Aldın Aldın’’ kampanyaları ile de her hafta perşembe günü size özel fırsatları ayağınıza getiriyor.



‘’Aldın Aldın’’ kampanyasında bilgisayardan cep telefonuna, mutfak gereçlerinden mobilyalara, buzdolabından elektronik eşyalara kadar eviniz ve sizin için gerekli olabilecek her çeşit ürün en hesaplı fiyatlarla sizlerle ulaşıyor. Binlerce ünlü markayı sizlerle buluşturan A101 ile siz de eviniz, kendiniz ya da sevdikleriniz için gerekli olan tüm ürünlere en uygun fiyatlarla kavuşacaksınız. Bütçenizi sarsmadan dilediğiniz ürüne en hesaplı fiyatlarla ulaşabilmenizi sağlayan A101 mağazaları; ucuz, kaliteli ve yenilikçi anlayışı ile sizlere sorunsuz alışverişin keyfini yaşamanıza olanak tanıyor.



‘’Aldın Aldın’’ kampanyalarında yer alan buzdolabı, derin dondurucu, mobilya gibi büyük ve taşıması zor ürünlerde de sizlere ücretsiz nakliye ve kurulum hizmeti veren A101 kolay alışveriş keyfini doyasıya yaşatıyor.



Süpürge, çamaşır makinesi, telefon, bilgisayar gibi tüm elektronik ürünleri ve yemek masası, sandalye, dolap gibi tüm mobilya ürünlerini orjinal garanti belgesi ile sizlere ileten A101; kaliteden ödün vermeyerek orjinal ürünleri ile piyasada bütçenizi aşabilecek fiyatlardaki ihtiyaçlarınızı en hesaplı fiyatlarla size sunuyor.



‘’Çok Al Az Öde’’ kampanyasında ise özellikle kalabalık ailelerin bütçe sorununa çözüm bulmayı amaçlayan A101, çok al az öde mantığı ile aile bütçesine katkı sağlıyor. Kalabalık bir evde yaşamayan müşterilerinin bile aile ekonomilerine katkı sağlamak için yararlandığı bu kampanya; en ucuz fiyata uzun vadede kullanılabilecek ürünlerle bütçenize destek olacak.



A101 ‘’Haftanın Yıldızları’’ kampanyası ise en ünlü markaların temizlik malzemelerinden yiyeceklere, dondurulmuş gıdalardan bakliyatlara kadar birçok farklı ürünlerinde haftalık indirimler sağlayarak sizleri kaliteden ödün vermeden ucuz alışveriş ile tanıştırıyor.



Her zaman en kaliteli ürünleri en hesaplı fiyatlarla sizlerle buluşturmayı amaçlayan A101 ile ihtiyacınız olan tüm ürünler en hesaplı fiyatlarla sizleri bekliyor. Her perşembe günü farklı kampanyalarla indirimlerle sizlere ulaşan A101, ihtiyacınız olan tüm ürünleri sizlerle buluşturuyor. Binlerce mağazası ve çalışanlarıyla sizlere her daim kesintisiz ve güvenilir alışveriş keyfini yaşatmayı amaçlayan A101 ile ucuz alışverişin keyfini siz de sevdiklerinizle doyasıya yaşamaya başlayın. Siz de tasarruf yaparak aile bütçesine katkı sağlamak için size en yakın A101 mağazası ile tanışın.