A101 20 Eylül aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! 2018 A101 aktüel indirimli fiyat listesi

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 850 ilçesinde, 6500 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

A101'DE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

A101 ürün grupları içerisinde et ve etli mamüller, süt ve sütlü mamüller, içecekler, bakliyat ve unlu mamuller, kuruyemişler, kahvaltılıklar, bisküvi ve şekerleme, konserve ve baharatlar, margarin ve sıvı yağlar, meyve ve sebzeler, dondurma ve dondurulmuş ürünler, deterjan ve temizlik ürünleri, kağıt ürünleri, kozmetik ürünleri, gıda dışı ürünler gibi ürün grupları yer almaktadır.