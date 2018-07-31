A101 (2 Ağustos) Haftanın Yıldızları, Aldın Aldın ve İkincisi %50 İndirimli Ürünleri

A101 ürünleri yeni kataloğu bu hafta yenilendi! A101 2 Ağustos 2018 Perşembe ürün kataloğu ortaya çıktı. Bir hafta geçerli olan A101 aktüel indirimli ürünlerini yetişen alıyor. Çünkü A101'de yoğun ilgi nedeni ile indirimli ürünler çok çok kısa sürede tükeniyor. Dilerseniz A101 Aktüel ürünler kataloğunu internet üzerinden inceleyebilir daha sonra da marketten bu ürünleri satın alabilirsiniz.

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 850 ilçesinde, 6500 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

A101'DE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

A101 ürün grupları içerisinde et ve etli mamüller, süt ve sütlü mamüller, içecekler, bakliyat ve unlu mamuller, kuruyemişler, kahvaltılıklar, bisküvi ve şekerleme, konserve ve baharatlar, margarin ve sıvı yağlar, meyve ve sebzeler, dondurma ve dondurulmuş ürünler, deterjan ve temizlik ürünleri, kağıt ürünleri, kozmetik ürünleri, gıda dışı ürünler gibi ürün grupları yer almaktadır.

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 850 ilçesinde, 6500 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

A101 indirimli ürünler kataloğunda yeni indirimler! İşte A101 2 Ağustos 2018 Perşembe ürün katalog listesi