A101 (18 Temmuz 2019) Aktüel Fırsat Ürünleri Yayımlandı

Bugün 18 Temmuz 2019 Perşembe A101 günü. A101 18 Temmuz 2019 Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu yayınlandı,satın almak için acele edin. 18 Temmuz 2019 Tarihli tüm aktüel ürünleri ayrıntılı bir şekilde galeri bölümümüzden inceleyebilirsiniz. 18 Temmuz 2019

A101 (18 Temmuz 2019) Aktüel Fırsat Ürünleri Yayımlandı
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HABERİN GALERİSİ
A101 (15 Aralık 2016) Aktüel Fırsat Ürünleri

A101 (15 Aralık 2016) Aktüel Fırsat Ürünleri

A101 Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu yayınlandı,  A101 Aktüel Ürünlerden satın almak için acele edin.18 Temmuz 2019 Tarihli tüm aktüel ürünleri ayrıntılı bir şekilde galeri bölümümüzden inceleyebilirsiniz. 18 Temmuz 2019

Bu hafta da birbirinden güzel ürünler ile karşınıza geçmeye hazırlanan A101, müşterisine sunduğu kaliteli ve hesaplı ürünleri ile her daim zirvede. A101 market ürünlerinde bu haftada birbirinden kaliteli ürünler sizlerle buluşacak. Yine bir A101 Aktüel Ürün İndirim Kampanyası başlamış durumda. A101'de 18 Temmuz 2019 tarihleri arasındaki A101 Aktüel Ürün İndirim Kampanyalarında ihtiyacınız olan tüm ürünler burada! 18 Temmuz 2019






A101 PATRONLARI VE YÖNETİM



Turgut AYDIN
Turgut AYDIN, 1942 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Henüz 15 yaşındayken, İstanbul'a göç ederek iş hayatına atıldı. Örnek bir Anadolu girişimcisi enerjisiyle, önce birçok ticari, sonra da sanayi şirketleri kurdu. Aydın Örme, tekstil sektöründe, en çok bilinen kuruluşudur.
2000 yılında hizmete giren Memorial Sağlık Grubunun çoğunluk hissesi, Turgut AYDIN ve ailesinin olup, kalan hisseler eşit biçimde, İngiliz ve Katar fonlarına aittir.
2008 yılında kurduğu English Home Mağazacılık, Türkiye'de 280'e, yurt dışında 75'e ulaşan mağazaları ile, ev tekstili perakendesinin lider kuruluşudur.
2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. Turgut AYDIN şirketlerinde, 2015 sonu itibariyle 36 bin kişi çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ahmet Yaşar AYDIN
A101 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yaşar AYDIN 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olup, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ayhan AYDIN
A101 Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan AYDIN 1970 yılında İstanbul'da doğdu. ABD Point Park Üniversitesi İşletme mezunu olup, Evli ve 2 çocuk babasıdır.

18 Temmuz 2019

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 08:57
Bim (9 Aralık 2016 Cuma) Aktüel Ürünleri

Bim (9 Aralık 2016 Cuma) Aktüel Ürünleri
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YORUMLAR
ahmet ünal
ahmet ünal - 4 yıl Önce

Geçen hafta perşembe günü gönderilmesi gereken 149 tl tutarıondaki çok amaçlı dolabınız kataloğda lulunmasına rağmen gelmedi,,,,gideceğimiz magazaya gidiş gelişimiz zor.

Esra
Esra @ahmet ünal - 3 yıl Önce

3sene önce tek kişilik çocuklar için yatak örtüsü getirmiştimiz erkeklere ayrı kızlara ayrı pembe çiçekliydi ortası güllü tekrar istiyoruz lütfeeeeeeeen

Hürriyet
Hürriyet @ahmet ünal - 3 yıl Önce

Mutfak dolabı getirtebilirmisiniz lütfen

şani
şani - 3 yıl Önce

öncelikle çalışanlarınızın fizikigörünüşüne müşteriye davranışına ve sattıgınız ürüne aldınız firmaya itina gösterirseniz sizi yüceltir

- 3 yıl Önce

başka yada gizli ortağınız bulunuyor mu?

Hacı ATEŞ
Hacı ATEŞ - 3 yıl Önce

Hafta sonu indirimlerinizin devamını bekliyoruz.Sizde olmasanız vay halimize teşekkürler.

ayşe tanır
ayşe tanır - 3 yıl Önce

Üçlü tencere borcamlarınızı en kısa zamanda bekliyoruz

Emine
Emine - 3 yıl Önce

Iyi gunler lütfen cicek soganlarini tekrar gonderirmisiniz magazalara lutfen

esra özdemir
esra özdemir - 3 yıl Önce

Tuzlucada 101 çalışanla

Ercan
Ercan - 3 yıl Önce

Fatih

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