86'ncı Dil Bayramı

ANKARA (AA) - Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla, Dolmabahçe Sarayı'nda 1932'de toplanan ilk Türk Dili Kurultayı'nın açılış günü olan 26 Eylül'ün o tarihten itibaren her yıl "Dil Bayramı" olarak kutlandığını belirterek, yarın da Ankara'da Dil Bayramı kutlamalarını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Gülsevin, bu yıl 86'ncısı kutlanacak 26 Eylül Dil Bayramı'na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDK'nin "Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yer yüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 12 Temmuz 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla kurulduğunu anlattı.

Kurumun kuruluşundan hemen sonra dil uzmanlarının, yazarların ve öğretmenlerin bir araya gelerek dil tezini oluşturmaları için bir kurultay düzenlenmesinin planlandığını anımsatan Gülsevin, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda Dolmabahçe Sarayı'nda Türk Dili Tetkik Cemiyeti Başkanı Samih Rifat Bey'in konuşmasıyla açılan ilk kurultay 26 Eylül 1932 günü başlayıp dokuz gün sürdü. Atatürk bu kurultayı başından sonuna kadar izlemiştir. Kurultayın sonunda, her yıl 26 Eylül'ün Dil Bayramı olarak kutlanması önerisi oy birliği ile kabul edilmiştir. O tarihten bu yana Türk Dil Kurumu tarafından 26 Eylül günü çeşitli etkinliklerle Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır."

- "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması ödüllendirilecek

Dil Bayramı'na ilişkin bu yıl da özel bir program hazırladıklarına işaret eden Gülsevin, yarın TDK binasında düzenlenecek etkinlikle kutlamaların yapılacağını kaydetti.

Törende, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs'ün birer konuşma yapacağını aktaran Gülsevin, törenin sonunda ATV'de yayımlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programına, "Türk Diline Katkı Ödülü" verileceğini sözlerine ekledi.







