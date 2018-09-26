86'ncı Dil Bayramı

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Akgül, mesajında, tarihin çok eski dönemlerinden bugüne ulaşan ve dünyanın sayılı dillerinden biri olarak kayıtlara geçen Türkçe'nin, milli ve manevi değerlerin yanı sıra Türk kültürünün de gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Toplumların, milletlerin, kültür ve medeniyetlerin temelini oluşturan dilin, milletlerin kendine özgü düşünme, yaşama ve ifade biçimlerinin de göstergesi olduğunu ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin ismini aldığı Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçemizi korumak ve yaşatmak adına göstermiş olduğu hassasiyeti düşündüğümüzde bizlerin de KMÜ ailesi olarak bu bilinçle, dilimizin doğru öğrenilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sunmaya ve Türk dilinin uluslararası alanda saygınlığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaya devam etmemiz en büyük sorumluluğumuzdur. Bu münasebetle 1932 yılında kurulan ve Türk Dil Kurumunun düzenlediği ilk dil kurultayı ile ülkemizde 26 Eylül'de kutlanmaya başlanan Dil Bayramı'nda Türkçe'nin gelişmesi, büyümesi ve bugünlere ulaşması için emek veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkçe'nin gelişimine hizmet eden tüm değerli şahsiyetlere sevgi ve şükranlarımı sunuyorum."