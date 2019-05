KIRIKKALE (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Biz hükümet olarak her zaman hizmet dedik, millet dedik. Milletimizin çıkarları ve huzuru her şeyin önünde anlayışıyla hareket ettik. Bu anlayışla 81 ilimize ve 512 yerleşim birimimize doğal gazı ulaştırdık." dedi.

Bakan Dönmez, Keskin ilçesinde 2 Haziran'da yenilenecek belediye başkanlığı seçimi kapsamında geldiği ilçede belediyeyi ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Dönmez, iftar çadırında vatandaşlarla orucunu açtı ve iftarın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Dönmez, Hacı Taşan'a ve nice halk ozanına ilham olmuş Keskin'in bugün de Türkiye'ye ilham olmaya devam ettiğini söyledi.

Keskinlilerin yüce gönüllerinin Türkiye'de hayranlıkta da bilindiğini ve kendileri için Keskin'in İstanbul'dan, Ankara'dan hiçbir farkının olmadığını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımız hangi hizmeti alıyorsa biz de Keskin'e aynı hizmeti getirmeye kararlıyız. Keskin'i seviyor, Keskin'e hizmeti daha da güçlü şekilde sunmayı amaçlıyoruz. Malumunuz 31 Mart yerel seçimleri bazı il ve ilçelerde yapılan hukuksuzluklar ve usulsüzlükler nedeniyle yenilenmektedir. İstanbul'da yapılan usulsüzlükler artık mızrak çuvala sığmıyor cinsinden. Nereden tutarsanız elinizde kalıyor. Yine Keskin'de de kısıtlı seçmene oy kullandırıldığı için Yüksek Seçim Kurulu hukuksuzluğu tespit ettiğinden seçimin yenilenmesine karar verdi. İnşallah 2 Haziran'da belediye bayramını, ardından da Ramazan Bayramı'nı birlikte kutlayacağız. İnanıyorum ki oylarınızı gönül belediyeciliğinden ve AK Parti belediyeciliğinden kullanarak Keskin'imizi daha da ileriye taşıyacağız. Belediyecilik gönül işidir, belediyecilik AK Parti'nin işidir, belediyecilik bizim işimizdir. Belediyecilik yaptığı işi gönülden yapan, herkesi kucaklayan, hiçbir ayrım yapmayan AK Partili gönül erlerinin işidir. Belediyeciliğin referansı AK Parti'dir. Şimdi sıra Keskin'de. Keskin'de icraat, yatırım, iş, aş, istihdam dönemi inşallah başlayacak."

Bakan Dönmez, üç beş belediye kazanmak için HDP ile işbirliği yapıp milliyetçi geçinenler, oy çalarak milletin iradesini gasbetmek isteyenlerin kim olduğunu vatandaşların çok iyi bildiğini dile getirdi.

Keskin'in bu anlayışa geçit vermeyeceğini savunan Dönmez, "AK Parti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin menfaatleri için her türlü zorluğa meydan okurken, ekonomik saldırılara ve tehditlere 'benim arkamda milletim var' diyerek karşı koyarken, muhalefet 'biz sırtımızı YPG'ye, Kandil'e dayadık' diyenlerle kol kola geziyor. Biz hükümet olarak her zaman hizmet dedik, millet dedik. Milletimizin çıkarları ve huzuru, her şeyin önünde anlayışıyla hareket ettik. Bu anlayışla 81 ilimize ve 512 yerleşim birimimize doğal gazı ulaştırdık. 2000'li yılların başında sadece 5 büyükşehirde ve 50 ilçede doğal gaz vardı. Şimdi Türkiye'nin tamamına doğal gazı kavuşturduk. Kırıkkale'ye de doğal gazı getirdik mi? Getirdik." diye konuştu.

Dönmez, bunların hep AK Parti hükümetleri zamanında olduğunu ifade ederek, Kırıkkale'nin şu anda merkez, Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde doğal gaz bulunduğunu aktardı.

Bu yıl içerisinde de Balışeyh ilçesinde çalışmaların başlayacağını ve onların da doğal gazın konforuyla tanışacağını belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Şimdi gelelim Keskin'in durumuna. İnşallah Keskin için duygu dünyamızda ayrı bir yeri olan bu topraklar için bugün buradan müjdeyi veriyoruz. Keskinli kadın kardeşlerimiz biliyorum ki bu çileyi en çok siz çekiyorsunuz. Nasıl Kırıkkale ve ilçelerimize doğal gazı getirdiysek Keskin'e de doğal gazı getiriyoruz. Keskinli kardeşlerimiz, analarımız, bacılarımız artık bir tuşla evlerini ısıtacak hale gelecekler. Doğal gazın konforundan sizler de faydalanacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz önce KIRGAZ yetkilileriyle de birlikteydik. Onlar da 'Biz de elimizden gelen çabayı göstereceğiz, hemen yerimizi açıyoruz, mühendislerimizi ve teknik elemanlarımızı göndereceğiz, çalışmalara hızla başlıyoruz, akabinde de en kısa zamanda gazı getireceğiz' dediler. Biz de sizin adınıza takipçisi olacağız."

Dönmez, 2002'de enerji ve tabii kaynaklar alanında Kırıkkale'ye 3 milyon lira yatırım yapıldığını, kendilerinin ise geçen yıl 110 milyon liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.

Hükümetleri döneminde 16 yılda Kırıkkale'ye 2,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını dile getiren Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Kırıkkale'ye yakışanda budur. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın elektrik faturalarını düşüren tarımsal sulama abone tarifesi müjdesini de seçimlerden önce Cumhurbaşkanımız vermişti. Keskinli vatandaşlarımızın üretimi artsın ve daha çok kazansın diye biz her zaman emrinizdeyiz. Tarımsal sulama abone gurubunun kapsamını da genişlettik. Eskiden sadece sulama maksatlı elektrik tükettiğinizde ucuz tarifeden yararlanıyordunuz. Şimdi kapsamını genişlettik. Küçükbaş, büyükbaş, kümes hayvancılığı yapan, seralarda ürün yetiştiren çiftçilerimizi de tarımsal sulama abone gurubuna dahil ettik. Bu kapsamdaki aboneler için yüzde 12'lik bir indirimden faydalanma anlamına geliyor. Böylece hayvancılıkla uğraşan ve seralarda ürün üreten abonelerimize ülke genelinde yıllık yaklaşık 500 milyon liralık destek sağlamış oluyoruz. Yine başka bir desteğimizde sosyal yardım alan vatandaşlarımızın elektrik faturalarının belli bir kısmının devlet tarafından üstlenmesi. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' demiş atalarımız. Öyle lafla sözle işimiz olmaz bizim. Söz verdik mi onu namus borcu bilir, bizim hizmet anlayışımız şanlı tarihimizden geliyor. Söz verdik mi yaparız."

Bakan Dönmez, "Biz Fatihleri, Kanunileri kendimize örnek alarak millete hizmete söz verdik. Bazıları gibi dış güçlerin gölgesinde siyaset yapmadık, yapmayacağız. Türkiye olarak son 17 yılda her alanda büyük adımlar attık. Hamdolsun milli gelirimiz katlandı. Refah seviyemiz ve yaşam kalitemiz eskiyle karşılaştırılmayacak oranda iyileşti. Bu yükselişten rahatsız olan bazı güçler var. Önce ekonomik saldırılarla vatandaşlarımızın cebindeki alın terine el uzatmaya kalktılar. Sonrasında da daha düne kadar birbirlerin tüm değerlerini aşağılayan partileri bir araya getirip onlara kilise nikahı kıydılar. Daha önce bir araya gelmesi imkansız partilerin yapıları Türkiye'nin geleceği söz konusu, yavrularımızın istikbaline karartmak olunca nasıl bir araya geldiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Programa, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve partililer katıldı.