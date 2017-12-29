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81 ilde eş zamanlı yeni yıl uygulaması

- Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde de vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmelerini sağlamak amacıyla uygulama yapıldı

29 Aralık 2017 Cuma 23:28
81 ilde eş zamanlı yeni yıl uygulaması
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ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.İçişleri Bakanlığınca, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmelerini sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.Bu kapsamda Gölbaşı ilçesinde de polis ve jandarma personeli katılımıyla trafik ve asayiş uygulaması yaptı.Ekiplerce yılbaşı öncesi ve sonrası için halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükununun sağlanması, meydana gelebilecek asayiş ve terör olaylarını önlemek amacıyla denetimler gerçekleştirildi.Şüpheli kişilerin kimlik kontrolünü yapan ekipler, bazı araçlarda eğitimli köpeklerle arama yaptı.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraDenetimGölbaşıJandarmaPolis
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