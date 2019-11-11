81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu

ANKARA (AA) - "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 81 ilde eş zamanlı fidan dikme etkinliği düzenlendi.



Silivri'nin Çanta beldesinde yüzlerce fidan dikildi.

Seferberlik kapsamında, Bakırköy ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılıkları, Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Silivri ve Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin katılımıyla stant kurularak, bin adet fidan yükümlü ve hükümlüler tarafından, adliyeye yolu düşen vatandaşlara dağıtıldı.

Dağıtımın ardından, yurdun bir çok noktasında ağaçlandırma yapılacak alanlardan biri olan Silivri'nin Çanta beldesinde fidan dikimi yapıldı.

81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştuİstanbul Havalimanı çalışanları fidan dikti

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, Orman Genel Müdürlüğü ile imzalamış olduğu "5 Yılda 5.000 Hektar Ağaçlandırma Protokolü" kapsamında ilk çalışmalarına başladı.

Orman Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 11 milyonluk rekor fidan dikme kampanyasına havalimanı sahasına fidan dikerek destek olan İstanbul Havalimanı çalışanları, ilk yıl hedefini 1.000 hektar fidan olarak belirledi. 5 yıl içinde her yıl 1.000 hektarlık ağaçlandırma çalışması yapmayı hedefleyen İstanbul Havalimanı, başta İstanbul olmak üzere Ankara, Amasya, Konya ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı sorumluluk sahalarında da yapılacak çalışmalarla Türkiye’nin milli ağaçlandırma projesine destek olmayı amaçlıyor.

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Harbiyelilerle 1111 fidan dikti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'na geldi.

Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı ve Dekan Prof. Dr. Tufan Gündüz tarafından karşılanan Akar, Harbiyelilerin bulunduğu tören kıtasını selamladı. Daha sonra fidan dikimi alanına geçen Akar ve komutanlar, saat 11.11'de Harbiyelilerle fidan dikti, can suyu verdi.

Kara Harp Okulu yerleşkesine 1111 fidanın dikildiği etkinlikte Sıfır Atık Projesi kapsamında Kara Harp Okulu'nda sağlanan kompozit gübre de kullanıldı. Akar ve komutanlar, fidan dikiminin ardından, aralarında misafir askeri personelin de bulunduğu Harbiyelilerle sohbet etti.

İzmir'de 1 milyon fidan toprakla buluşuyor

İzmir'de yazın çıkan yangında hasar gören arazide fidan dikim etkinliği yapıldı.

İzmir'de fidan dikim etkinliği, Menderes ilçesi Orhanlı köyünde hazırlanan ağaçlandırma sahasında başladı.

Ağustosta çıkan ve yaklaşık 500 hektarlık alanın zarar görmesine yol açan yangın sonrası İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin fidan dikimine hazır hale getirdiği sahadaki etkinliğe, yağmura rağmen öğrenciler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve idareciler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe, "Bosna ve Türkiye Geleceğe Nefes İçin El Ele Projesi" kapsamında Bosna Hersek'ten gelen öğrenciler de katıldı.

"Yaşanan kayıplarımızı telafi ediyor, ihtiyaç duyulan yerleri ağaçlandırıyoruz"

Vali Erol Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, kentin yüzde 40'ının ormanlık alan olduğunu belirterek, "Geleceğe Nefes etkinliği kapsamında İzmir'de 29 noktada yaklaşık 42 bin kişiyle 1 milyon fidanı toprakla buluşturacağız." dedi.

Etkinlik alanında ise 2 bin kızılçam, bin fıstık çamı, 2 bin kara selvi, 2 bin mavi selvi, bin defne olmak üzere 8 bin fidan dikileceğini anlatan Ayyıldız, "Öncelikle kaybettiğimiz ormanlık alanlar olmak üzere yurdumuzun her sathında fidan dikme seferberliğini başlatmış bulunuyoruz. Bir yandan yaşanan kayıplarımızı telafi ediyor, öte yandan ihtiyaç duyulan her yerde ağaçlandırma çalışması yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya

Antalya Valiliği öncülüğünde Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliği, Lara bölgesindeki TRT Kampı'nın karşısındaki ağaçlandırma sahasında yapıldı.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, Antalya'nın tüm ilçelerinde 266 alanda saat 11.11'de 23 bin 377 kişinin katılımıyla, 203 bin 234 fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydetti.

Müdürlük olarak 2003'ten bu yana 1 milyon 54 bin 376 dekar alanda, 183 milyon 221 bin 350 fidan dikimi yaptıklarını belirten Özdemir, "Yine aynı döneme bin 386 okul, 121 ibadethane, 193 mezarlık, 55 hastane ve sağlık ocağı bahçelerine 187 bin fidan dikimi gerçekleştirdik." dedi.

Antalya'da 240 bin fidan toprakla buluşturuldu

Alanya ilçesindeki dikim töreninde yer alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aynı anda Ankara Yenimahalle Batıkent Çakırlar Mevkisi'ndeki programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüntülü bağlantı kurdu.

Çavuşoğlu, bağlantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde bulunduklarını belirterek, "Biraz önce masada ve sahada güçlü olan Türk dış politikasını öğrencilerimizle paylaştık." dedi.

Kendilerinin de "geleceğe nefes" diyerek öğrenciler ve tüm yetkililerle fidan dikimi yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bugün Antalya'da toplam 203 bin fidan dikmeyi planlamıştık. Vatandaşlarımızın da destekleriyle 240 bine ulaştık. Öyle görünüyor ki yıl sonuna kadar 400 bin civarında ağacı geleceğe nefes olmak için Antalya'da arkadaşlarımızla dikmiş olacağız." diye konuştu.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya 400 bin ağacın yakışmadığını, Antalya için milyonları konuşmaları gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Antalya çok ağaç kaybettiğimiz bir yer. Biliyorsunuz ağaçlarımızı ve fidanlarımızı o zalimler yaktı. Onun için bizim buraları yeniden yeşile bürümemiz lazım. Dikkat edin 'Boyamamız lazım demiyorum.' CHP'li belediyeler çıkışı nerede buldular, evleri, boyanan yerleri boyamakta buldular. Biz ise doğalı neyse onu yapıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz."

Kayseri

Kocasinan ilçesi Akçatepe mevkisindeki ağaçlandırma bölgesinde düzenlenen törende, 157 farklı noktada 44 bin kişinin katılımıyla 487 bin 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AA muhabirine, Türkiye çapında yaklaşık 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Ağaç dikme bilincinin önemine değinen Özhaseki, şunları kaydetti:

"İnşallah ülkemizi yemyeşil yaparız. Bizim kadim medeniyetimize baktığınız zaman ağacın yeri apayrı. Çevre hususunda bizim kadar duyarlı bir toplum yoktur ancak son dönemlerde geçirdiğimiz zaaf nedeniyle bol bol ağaç kesen, biraz da yakan, çevreye dikkat etmeyen bir toplum haline geldik. İnşallah bunlar geride kalır. O kadim medeniyetimizin güzel günlerine yeniden döneriz diye temennide bulunuyorum."

Etkinlikte öğrenciler, sporcular, vatandaşlar binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta fidan dikti

Bakan Soylu, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ile Namaz Dağı'ndeki üs bölgesinde fidan dikim etkinliğine katıldı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile canlı bağlantı yapan Soylu, Namaz, Cudi ve Herakol dağları arasında kalan bölgeyi yeşillendirmek için bugün ilk adımı attıklarını söyledi.

Kampanya kapsamında Şırnak genelinde 52 bin 200 fidan dikildiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Burası da inşallah bütün Şırnak'ı ayaklarının altına alan bir balkon gibi çok güzel bir seyir terası olacak ve Şırnaklıların hafta sonu piknik yapabilecekleri güzel bir yere döndürülecek. Şimdi size tüm arkadaşlarımızla söz veriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Cudi Dağı'nda temmuz ayında bütün Şırnaklılarla büyük bir festival gerçekleştirilecek."

Şehit çocuğu ile fidan dikti

Soylu, daha sonra Ankara'dan beraber geldiği şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül ve Şırnaklı ilkokul öğrencisi Meryem Ürkmez ile kendi adını taşıyan fidanı toprakla buluşturdu.

Dünyada ormanlık alanlar azalırken Türkiye'de çoğaldığına işaret eden Soylu, "Bunu bizden sonraki nesillere emanet olarak bırakacağız. Şehit çocuğu Talha'yı Ankara'dan getirdik, Meryem'de Şırnak'tan. Hep beraber güzel bir etkinliğe şahit oluyoruz. Bu ormanın ismini Nuh Ormanı bırakacağız. Cudi Dağı Hz. Nuh ile özdeşleştiği için artık Seyir tepesiyle birlikte Nuh Ormanı diyeceğiz." şeklinde konuştu.

Eskişehir

Eskişehir'de, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 290 bin fidan dikildi.

Eskişehir-Sarıcakaya kara yolundaki programa, Vali Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, Nabi Avcı, Emine Nur Günay'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, kurul üyeleri sanatçı Hülya Koçyiğit, Fecir Alptekin, Havva Hümeyra Şahin, Mehmed Özçay ile Prof. Dr. Ümit Meriç katıldı.

Program kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde 160 noktada 3 saat içinde 290 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte çamın yanı sıra yapraklı, meyveli ağaç fidanları dikildi.

Sanatçı Hülya Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok önemli bir anı yaşadıklarını, ülkede herkesin elindeki fidanı toprakla buluşturduğunu söyledi.

Adana

Adana'nın Sarıçam ilçesi Gökbuket Mahallesi'ndeki etkinlikte, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımıyla 2 bin 300 kişi 25 bin fidan dikti.

Sarıeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 81 ilde 11 milyon ağaçla bir ağaçlandırma seferberliği yapıldığını belirtti.

Toplumun her kesiminden vatandaşla birlikte geleceğe nefes olma adına, bir şölen havasında el ele fidan diktiklerini ifade eden Sarıeroğlu, "Ülkemiz, milletimiz, geleceğimiz için hayırlı olsun. Hem çocuklarımıza yeşil, doğa konusunda bir farkındalık oluşmasına vesile oluyor hem de çevre duyarlılığı biliyorsunuz, en önemli gündem maddelerimizden birisi. Tüm Türkiye'de inşallah dikilen fidanlar ağaç olsun, ormanlar olsun ve geleceğimize nefes olsun diyorum." diye konuştu.

Mersin

Mersin'de Emirler Mahallesi İnsuyu mevkisinde düzenlenen programda 48 farklı noktada 251 bin fidan toprakla buluştu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yaptığı konuşmada, Mersin'de 48 farklı noktada fidan dikiminin yapıldığını belirtti.

Ormanların oldukça önemli olduğunu ifade eden Su, ormancılık alanında Mersin'de önemli çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Hatay

Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi kampüs yerleşkesinde düzenlenen programda 104 bin 8 fidan toprakla buluşturuldu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, burada yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük sorununun çevre sorunu olduğunu söyledi.

Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye başkanı Lütfü Savaş, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra yüzlerce öğrenci katıldı.

Gaziantep

Gaziantep'te Dülükbaba mevkisinde düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Vali Davut Gül, Türkiye'nin her yanında aynı heyecanla fidanların dikildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 11 milyon fidanın toprakla buluştuğunu belirten Vali Gül, "Hiç şüphesiz Türkiye'nin ve Gaziantep'in daha fazlasına ihtiyacı var. 1980'li yıllarda Gaziantep'te orman alanının yüzde 7 olduğunu görüyoruz, şu an yüzde 17. Yeterli mi? Elbette yeterli değil, daha fazla fidan dikmemiz gerekiyor, diktiğimiz kadar da sahiplenmemiz gerekiyor. Bu anlamda Dülük Ormanı büyük bir örnek, devlet eliyle kurulan ormana Gaziantepliler sahip çıktı. 2023'e kadar 27 milyon fidan dikilecek. 6 milyon ağaç hemen dikilmeye başlanıyor." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çevreye duyarlı kalkınma için ağaç dikim kampanyasını devam ettirmek gerektiğini dile getirerek, bu kapsamda çalışmalar yürüteceklerini anlattı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler, vatandaşlar ve askerler fidan dikti.

Bursa

Bursa Valiliği öncülüğünde İl Orman ve Tarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, Nilüfer ilçesi Başköy mevkisindeki ağaçlandırma sahasında yapıldı.

Binlerce fidanın toprakla buluştuğu etkinliğe, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri ve öğrenciler katıldı.

Çanakkale

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kemel köyünde düzenlenen etkinliğe katılan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, ülke genelinde 11 milyon fidanın toprakla buluşacağını söyledi.

Kentte de bu kapsamda 42 nokta belirlendiğini belirten Tavlı, gençlere ve gelecek kuşaklara yeşil bir çevre bırakma çabasında olduklarını kaydetti.

Mehter Takımı gösterisinin ardından saat 11.11'de fidan dikimine geçildi. Etkinlik kapsamında Çanakkale'de 42 sahadaki 250 bin hektar alanda 205 bin fidan dikildi.

Rize

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen program kapsamında, Rize'de 8 ayrı noktada 69 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Isırlık Tabiat Parkı'ndaki törende konuşan Vali Kemal Çeber, kentin Türkiye'nin en yeşil ili olduğunu söyledi.

Trabzon

Program kapsamında Trabzon'da 35 noktada 100 bin fidan dikildi.

Trabzon Üniversitesi Merkez Kampüsü'ndeki törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, dünya ölçeğinde tarihi bir anı hep birlikte yaşadıklarını vurguladı.

Türkiye genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarına işaret eden Ustaoğlu, "Günün sonunda ise orman varlığını artırma konusunda dünyaya örnek bu çalışmayla pek çok başarıya imza atan ülkemiz, Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek. Böylece hem kampanyanın etki alanı genişleyecek hem de bu konuda çok ciddi bir farkındalığı ortaya koymuş olacağız." dedi.

Nevşehir

Nevşehir Göre beldesi Aşıklı Dağı'ndaki etkinliğe katılan Vali İlhami Aktaş ile AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, ilk fidanı dikerek, can suyunu verdi.

Daire müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve vatandaşların katıldığı etkinlikte binlerce fidan, daha yeşil bir Nevşehir için toprakla buluşturuldu.

Kırıkkale

Kırıkkale'de program kapsamında 12 ayrı noktada 71 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Ahılı köyü Kızıldağ mevkisindeki törende konuşan Vali Yunus Sezer, bugün bir insan olarak en hayırlı ve güzel işlerden birini yaptıklarını belirtti.

Halay ekibinin gösterisinin ardından, Vali Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, diğer protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler, binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Öte yandan, Bahşılı ilçesi mesire alanındaki etkinlikte de hükümlüler tarafından fidan dikildi.

Sivas

Sivas'ta ise denetimli serbestlikten yaralanan ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, Adalet Sarayı bahçesinde vatandaşlara ve kurum çalışanlarına fidan dağıttı.

Programda konuşan Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, proje kapsamında adliyede 300 fidan dağıttıklarını belirterek, "Ağaçlar toprakla buluştuğunda her biri yarın bizim için nefes olacak." dedi.

Projeye katkı sağladıkları için mutlu olduklarını anlatan Uğurlu, kentteki Adalet Ormanı'na da hükümlülerle fidan dikeceklerini ifade etti.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu 10. kilometresinde fidan dikim alanında konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, program kapsamında 142 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Programa Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban da katıldı.

Konuşmaların ardından kent protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş fidan dikti.

Kocaeli

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli bölgesinde 63 bin fidan dikildi.

Daha önce çıkan yangında tahrip olan bölgede gerçekleştirilen fidan dikim törenine, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile diğer ilgililer, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Vali Aksoy'un günün anlam ve önemini ifade eden konuşmasının ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Zonguldak'taki etkinliğe maden işçileri de katıldı

Zonguldak'ta, program kapsamında 86 bin 500 fidan dikildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Kahvecioğlu köyünde düzenlenen fidan dikme töreninde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali Erdoğan Bektaş, etkinliğe katılımının yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, kampanyanın verimli ve güzel geçtiğini söyledi.

Edirne

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında Trakya'da 302 bin 510 fidan toprakla buluştu.

Edirne'de Kestanelik Kışlası mevkisinde fidan dikimi yapıldı.

Öğrenciler ve bölge sakinlerinin ilgi gösterdiği etkinlikte 122 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, etkinlikte yaptığı konuşmada, bugün Türkiye genelinde 11 milyondan fazla fidanı dikmek için geldiklerini söyledi.

Bu kadar çok fidanın toprakla buluşmasının bir dünya rekoru olduğunu vurgulayan Canalp, "Bu dünya rekoru nasıl kırıldı?' diye baktığımız zaman, şöyle bir meydana bakarsanız bunu göreceksiniz. Çocuklarımız burada, gençlerimiz, yaşlılarımız burada. Biz millet olarak ağaç sevgisini ilkokuldan itibaren ruhumuza, gönlümüze işliyoruz. İşte bu sevgiden dolayıdır ki dünyadaki orman Türkiye, orman varlığını arttıran az sayıdaki ülkeler arasında yer alıyor." dedi.

Muğla

Muğla'da Düzeyn mevkisinde düzenlenen etkinlikte ilk olarak öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu ve halk oyunu gösterisi sundu.

Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı konuşmada, söz konusu kampanyayla orman ve ağaç sevgisinin gelişeceğini ve yeni nesillerin yaşanabilir bir çevre olgusuyla yetişeceğini ifade etti.

İl genelinde 195 noktada 200 bin fidanı aynı gün toprakla buluşturduklarını aktaran Civelek, "Ağaçlandırma potansiyeli olan alanlarımız ile son zamanlarda çıkan orman yangınları sonucunda bozulan sahalarımız yeniden ağaçlandırılacak." diye konuştu.

Aydın

Türkiye'de eş zamanlı başlatılan etkinlik, Aydın'da Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'nde yapıldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı konuşmada, "Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim" diyen bir ecdadın torunları olduklarını belirtti.

Aydın'da 100 bin fidanın toprakla buluşacağını aktaran Köşger, "Aydın’ın topraklarının yüzde 40’ı ormanlarla kaplı. Sevgili gençler; size emanet edeceğimiz ülke şimdilik bu şekilde. Siz inşallah bu noktadan daha ileriye taşıyacaksınız. Geleceğimizi sizlere emanet ediyoruz." dedi.

Öte yandan Germencik ilçesinde düzenlenen törende 5 bin 690, Söke'de bin 500, Kuşadası'nda ise 8 bin 750 fidan toprakla buluştu.

Denizli'de 200 bin fidan dikiliyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasındaki etkinliğe öğrenciler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve idareciler yoğun ilgi gösterdi.

Vali Hasan Karahan, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde önemli bir rekora imza atılacağını söyledi. Karahan, yeşilin yaygın olduğu kentlerden biri olan Denizli ile gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar, önceden belirlenmiş ve parsellenerek numaralandırılmış alanlara fidanları dikerek ilk can suyunu verdi.

Öte yandan Denizli Adliyesi'nde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce fidan dağıtıldı.

Van

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde başlatılan program kapsamında, Van'ın Edremit ilçesindeki Kurubaş Mevkisi'nde de etkinlik düzenlendi.

Halkın büyük ilgi gösterdiği etkinlikte 70 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Hakkari

Hakkari'deki etkinlik kapsamında vatandaşlar, Vatan Tepesi'nde bir araya geldi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, ülke genelindeki seferberliğin anlamlı ve önemli olduğunu belirtti.

Bugünün Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Ağaçlandırma Günü olarak kararlaştırıldığını anımsatan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Biz de tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ve yaklaşık 2 bin vatandaşın katılımıyla 50 bin fidanı dikmek üzere toplanmış bulunuyoruz. İnsanın, hayvanın, toprağın, havanın ve tüm canlıların dengesini korumak amacıyla biz de kampanya kapsamında bu etkinliği yapıyoruz."

Ardından kent genlinde dikilecek fidanlardan 29 bini, burada belirlenen alanda toprakla buluşturuldu.