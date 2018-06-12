"80 katlı baklava"da bayram mesaisi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yöre ile özdeşleşen "80 katlı baklava" üreten tatlıcılar, artan talebi karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

İlçede üretilen ve adı Beypazarı ile özdeşleşen 80 katlı baklava, Türk mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alıyor. Yılın her döneminde ilgi gören bu baklava, özellikle bayramlarda yoğun ilgi görüyor. İlçedeki tatlıcılar da talebi karşılamak için Ramazan Bayramı öncesi yoğun mesai yapıyor.

Baklava üreticilerinden Halise Teze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşan bayram sebebiyle yoğunlaşan siparişleri karşılamak için çalışmalarını artırdıklarını söyledi.

Son bir haftadır yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Teze, "Bu yoğunluk bayram namazına kadar devam ediyor. Normal zamanlarda günlük 150-200 kilograma yakın baklava üretirken bayram haftasına girildiğinde bu rakam 3-4 katına çıkıyor." dedi.

Teze, talep olması halinde istenilen her yere baklava gönderebildiklerini dile getirerek "Bir kilo baklavanın fiyatı 25 lira. Fiyatların pahalı olduğunu söylemek, içindeki değerli gıdalar ve üretim aşamasındaki zahmetine karşılık haksızlık olur." diye konuştu.

Kendisi için de tatlı yaptığını dile getiren Teze, bu tatlıları bayramda misafirlerine ikram edeceğini anlattı.