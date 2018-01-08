Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

8. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

- FIAP ve TFSF'nin katkılarıyla düzenlenen yarışmada, birinciliği Çin'den Liming Yang elde ederken, İran'dan Rebwar Rebwar ikinci, Türkiye'den Gürhan Şahin üçüncü oldu

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:48
8. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
banner230

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Bu yıl "manzara" temasıyla, Türkiye dahil 46 ülkeden bin 18 fotoğraf sanatçısının sunduğu 3 bin 772 eser arasından yapılan değerlendirmenin ardından, birinciliği Çin'den Liming Yang elde ederken, İran'dan Rebwar Rebwar ikinci, Türkiye'den Gürhan Şahin üçüncü oldu.

Yarışmada, Ukrayna'dan Yevhen Samuchenko, Türkiye'den Murat Marangoz, Murat Güven ve Tahir Uzun ile Çin'den Lihe Zhou ve Houyu Liu'nun eserleri mansiyon ödülü, fotoğraf sanatçısı Kemal Çavuşoğlu "Kapadokya Özel Ödülü"ne, Murat Güven ise "FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü"ne layık görüldü.

Yarışma, her yıl İngiltere'deki Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) katkılarıyla, fotoğraf sanatının geliştirilmesi, bu alanda aktif şekilde çalışma yapan amatör ve profesyonel sanatçıların desteklenmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Her yarışmacının en fazla dört fotoğrafla katılabildiği yarışmada, jüri üyelerinin, 768'i Türk, 250'si yabancı katılımcının eserlerini değerlendirmesinin ardından açıklanan sonuca göre, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan törende, birinciliği elde eden eser sahibine altın, ikinciye gümüş, üçüncüye bronz madalya verilecek.

Jürinin belirleyeceği 30 fotoğraf da törenin ardından açılacak sergide beğeniye sunulacak.

Anahtar Kelimeler:
8. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf YarışmasıNevşehirNevşehir Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim