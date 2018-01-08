8. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Bu yıl "manzara" temasıyla, Türkiye dahil 46 ülkeden bin 18 fotoğraf sanatçısının sunduğu 3 bin 772 eser arasından yapılan değerlendirmenin ardından, birinciliği Çin'den Liming Yang elde ederken, İran'dan Rebwar Rebwar ikinci, Türkiye'den Gürhan Şahin üçüncü oldu.

Yarışmada, Ukrayna'dan Yevhen Samuchenko, Türkiye'den Murat Marangoz, Murat Güven ve Tahir Uzun ile Çin'den Lihe Zhou ve Houyu Liu'nun eserleri mansiyon ödülü, fotoğraf sanatçısı Kemal Çavuşoğlu "Kapadokya Özel Ödülü"ne, Murat Güven ise "FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü"ne layık görüldü.

Yarışma, her yıl İngiltere'deki Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) katkılarıyla, fotoğraf sanatının geliştirilmesi, bu alanda aktif şekilde çalışma yapan amatör ve profesyonel sanatçıların desteklenmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Her yarışmacının en fazla dört fotoğrafla katılabildiği yarışmada, jüri üyelerinin, 768'i Türk, 250'si yabancı katılımcının eserlerini değerlendirmesinin ardından açıklanan sonuca göre, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan törende, birinciliği elde eden eser sahibine altın, ikinciye gümüş, üçüncüye bronz madalya verilecek.

Jürinin belirleyeceği 30 fotoğraf da törenin ardından açılacak sergide beğeniye sunulacak.