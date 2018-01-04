8. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması jürisi, Türkiye dahil 46 ülkeden bin 18 fotoğraf sanatçısının sunduğu 3 bin 772 eser arasından değerlendirme yapıyor.

Bu yıl "manzara" temasıyla düzenlenen yarışma, İngiltere'deki Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) katkılarıyla, fotoğraf sanatının geliştirilmesi, bu alanda aktif şekilde çalışma yapan amatör ve profesyonel sanatçıların desteklenmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Her yarışmacının en fazla dört fotoğrafla katılabildiği yarışmada, jüri üyelerinin, 768'i Türk, 250'si yabancı katılımcının eserlerini değerlendirmesi sonucunda birinciliği elde eden eser sahibine altın, ikinciye gümüş, üçüncüye bronz madalya verilecek. Üç katılımcı da mansiyon ile ödüllendirilecek.

Ayrıca jürinin belirleyeceği 30 fotoğraf, yarışmanın ardından açılacak sergide beğeniye sunulacak. Bu sergide en çok eseri yer alan sanatçı ise "FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü"nün de sahibi olacak.

Sonuçları ileriki günlerde açıklanacak yarışmaya başvurular 29 Aralık'ta sona ermişti.

