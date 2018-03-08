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8 Mart Kadınlar Günü

AKSARAY (AA) - Aksaray Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİK), "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla program düzenledi. AGİK Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Şahin Eroğlu, bir kafede düzenlenen programda, tüm kadınlara teşekkür...

08 Mart 2018 Perşembe 16:14
8 Mart Kadınlar Günü
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AKSARAY (AA) - Aksaray Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİK), "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla program düzenledi.

AGİK Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Şahin Eroğlu, bir kafede düzenlenen programda, tüm kadınlara teşekkür ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İş dünyasına yeni istihdam oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Eroğlu, "Bu yıl iş hayatına atılan 15 kadını KOSGEB aracılığı ile tespit edip en başarılısını yılın kadın girişimcisi seçeceğiz. Bunu her yıl düzenli olarak tekrarlamak istiyoruz." diye konuştu.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş ise ticaret odası olarak kadın girişimcilere destek verdiklerini ifade ederek işini yapan kadınları görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Program sonunda Aksaray'da yılın en başarılı iş kadını seçilen Hatice Özbulduk'a ödül verildi.

Programa Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile eşi Hasibe Yazgı, KOSGEB Aksaray Hizmet Müdürü Hakan Koçak ile vatandaşlar katıldı.

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8 Mart Dünya Kadınlar GünüAksaray Girişimci İş Kadınları Derneği
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