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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ve belediyenin birlikte düzenlediği etkinlikte kadınlar bir araya geldi.Belediye Kadınlar Lokali'nde düzenlenen toplantıya Beypazarı...

10 Mart 2018 Cumartesi 15:55
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ve belediyenin birlikte düzenlediği etkinlikte kadınlar bir araya geldi.

Belediye Kadınlar Lokali'nde düzenlenen toplantıya Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci'nin eşi Tuğba Ekinci, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın eşi Ayşe Kaplan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz ve ilçedeki kadınlar katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılı olması ve operasyonda şehit düşen askerler için dua edildi.

Yılmaz, bugünlerde Türkiye'nin bekası ve huzuru ile insanların birbirine kenetlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine başarı dileyen Yılmaz, "Tüm güvenlik güçlerine, analardan ana kuzularına dua gönderdik. Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz." dedi.



Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüBEYPAZARI
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