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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

YOZGAT (AA) - Sarıkaya’da Güntülü Kadın Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kadınları yemekte bir araya getirdi.Bir lokantada düzenlenen etkinliğe, Güntülü Kadın Derneği yönetimi ve ilçede yaşayan çok sayıda...

09 Mart 2018 Cuma 10:46
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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YOZGAT (AA) - Sarıkaya’da Güntülü Kadın Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kadınları yemekte bir araya getirdi.

Bir lokantada düzenlenen etkinliğe, Güntülü Kadın Derneği yönetimi ve ilçede yaşayan çok sayıda kadın katıldı.

Programa katılan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, bayanlara çiçek takdim ederek, Kadınlar Günü'nü kutladı.

Güntülü Kadın Derneği Başkanı Hicran Temur, yaptığı konuşmada, yaşamın ve tüm güzelliklerin bir 'ana'dan başladığını belirterek yaşanılır bir dünya için bireylerin gelişmesinde yetişmesinde kadınların en önemli görevi üstlendiğini söyledi.

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8 Mart Dünya Kadınlar GünüSarıkayaSarıkaya Güntülü Kadın DerneğiYozgat
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