ANKARA (AA) - MHP Çubuk İlçe Başkanlığı teşkilatı üyeleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

MHP Çubuk İlçe Başkanı Ali Çankaya ve yönetim kurulu üyeleri Atatürk, Kıbrıs, Hükümet caddeleri üzerindeki, kamu kurum ve kuruluşlarında kadınlara karanfil dağıttı.

Çankaya, 8 Mart'ı sadece kadınların yılda bir kez hatırlanması değil, sorunlarının çözülene kadar tartışılması için bir fırsat ve imkan olarak gördüklerini söyledi.

Çankaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadınların sorunları, diğer toplumsal ve insani sorunlardan ayrı tutulamaz. Toplumda var olan ve yaşanan her türlü ekonomik, sosyal ve siyasal problem birbiriyle, dolayısıyla kadınların sorunlarıyla ilgili ve bağlantılıdır. Ancak kadınların yaşamış olduğu sosyo kültürel sorunları çözmekle diğer sorunların çözülmesi kolaylaşabilir. Kadınımıza değer vermek geleceğe yapılan en büyük yatırımdır."

MHP Çubuk Kadın Kolları Başkanı Gonca Bulut ise "Toplumumuzun gelişmesi, kadınlarımızın gelişmesi ile mümkündür. Ben de tüm kadınlarımızın gününü kutlar, kadınlarımızın toplumsal yapının her alanında olacağı yarınlar temenni ederim." dedi.