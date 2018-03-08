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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Yurtnaç ve protokol...

08 Mart 2018 Perşembe 19:22
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yurtnaç ve protokol üyeleri etkinliğe gelen kadınlara tek tek gül vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Programda kendi ayakları üzerinde duran kadın girişimciler hayat hikayelerini anlattı.

Program sonunda konuşan Vali Yurtnaç, bugünlerin hepsi bir farkındalık oluşturmak için yapılan günler olduğunu belirterek, "Sadece 8 Mart'ta değil her zaman kadınlara saygı duyacağız, onlara her zaman iyi davranacağız. Bu farkındalığı oluşturmak durumundayız." dedi.

Yurtnaç, İslam ve Türk kültüründe kadının ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek, "Zira bütün meşgalemiz cenneti kazanmak için. O cennet ise Peygamber Efendimizin hadisi şerifine göre annelerimizin ayakları altındadır. Bir dünya düşünün ki kız çocukları doğar doğmaz diri diri toprağa gömülsün. Bir inanç düşünün ki o da kadını alsın en güzel yere koysun. Türk tarihine bakıyoruz, Hakan'ın yanında Hanı var. Dinimize baktığımız zaman, tarihimize, örf ve adetlerimize baktığımız zaman kadın bizde her zaman el üstünde tutulur." diye konuştu.

Yurtnaç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadın gülerse dünya güler. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, aileleriyle sağlıklı bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum."

Girişimci kadınlara teşekkür belgesi verilmesinden sonra Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan el ürünleri sergisinin açılışı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüYozgat
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