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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Malazgirt'ten Çanakkale'ye kahraman kadınlarımız" programı düzenlendi.Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programa Kaymakam...

08 Mart 2018 Perşembe 19:18
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Malazgirt'ten Çanakkale'ye kahraman kadınlarımız" programı düzenlendi.

Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programa Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 15 Temmuz şehit aileleri ve 15 Temmuz'da gazi olan kadınlar katıldı.

Programı izlemek için Aile Yaşam Merkezi'ne gelen kadınlar, karanfillerle karşılandı.

Programda, sinevizyon eşliğinde Malazgirt'ten Milli Mücadele'ye ve 15 Temmuz'a uzanan süreçte kahramanlıklarıyla öne çıkan kadınlar anlatıldı.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Yudum, kahramanlık türkülerinden oluşan bir konser verdi. Ellerinde bayraklarla sahneye çıkan çocuklar sanatçının türkülerine eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Belediye Başkanı Lokman Ertürk, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, kahraman Türk kadınının 15 Temmuz'da bir kez daha tarih sahnesine çıktığını belirterek, "Kahraman kadınlarımız bağımsızlık, hürriyet noktasında gözünü kırpmadan neler yapabileceğini ve çıplak elle kurşuna kendi göğsünü siper etmek suretiyle bu vatanda gerektiğinde nasıl destan yazılabileceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Yine bu kahraman kadınlarımız bugün sınır ötesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimize buradan dualarını göndererek arkalarında dimdik durmaya devam etmektedir." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar GünüKahramankazan
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