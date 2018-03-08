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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

YOZGAT (AA) - Sarıkaya Ülkü Ocakları Vakfı İlçe Başkanı Samet Lök ve yönetim kurulu üyeleri, Güntülü Kadın Derneğini ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Kadınların toplumdaki değeri sadece tek bir güne sığdırılamayacağını...

08 Mart 2018 Perşembe 18:16
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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YOZGAT (AA) - Sarıkaya Ülkü Ocakları Vakfı İlçe Başkanı Samet Lök ve yönetim kurulu üyeleri, Güntülü Kadın Derneğini ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınların toplumdaki değeri sadece tek bir güne sığdırılamayacağını belirten Lök, "Türk kadını, tarihin her döneminde vefakarlığı ve kahramanlığıyla ön planda olmuştur. Büyük Türk Hatunu Tomris ile başlayan örnekler, Kara Fatma ile Sabiha Gökçen ile ve daha niceleriyle çoğaltılabilir. Türk milletinde cumhuriyet öncesinde olduğu gibi cumhuriyet sonrasında da kadına en üst seviyede değer verilmiştir." dedi.

Lök ayrıca, "Başta şehadete ermiş kahraman Türk kadınlarının ve vatanları için cenk ederken pak kanlarını aziz vatanın toprağına kurban ederek şehadete ermiş şehitlerimizin anneleri olmak üzere, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
8 Mart Kadınlar GünüGüntülü Kadın DerneğiSarıkaya Ülkü Ocakları
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